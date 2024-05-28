Авторитетные издания со ссылкой на анонимных американских чиновников отмечают, что Белый дом придирчиво оценивает действия Израиля. По мнению аналитиков, окончательный вердикт является важным в контексте поставок вооружения.
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Израиль в объективе Вашингтона
В начале мая 2024 года президент США Джо Байден угрожал приостановить поставки определенных арсеналов для наступления американского производства, если Израиль войдет в населенные пункты в Рафахе.
Израиль нанес удар по палаточному городку в Рафахе 26 мая. В результате погибло 35 мирных палестинцев, однако в Тель-Авиве заявили, что целью была база ХАМАС, где якобы действовали террористы.
ЦАХАЛ, армия обороны Израиля, отмечала, что во время удара убила представителя террористов, по имени Ясин Рабия, а также его заместителя. Соответствующие лица отвечали за военную деятельность группировки ХАМАС на Западном берегу.
Удар был нанесен по законным целям в соответствии с международным правом с применением точных боеприпасов и на основе точных данных разведки, которые указывали на то, что ХАМАС использовал территорию,
– отмечали в ЦАХАЛ.
Этот авиаудар стал самым смертоносным инцидентом в Рафахе после того, как Израиль начал наступление на город в начале мая. Были сообщения о том, что среди погибших есть женщины и дети. В то же время Международный суд перед тем приказывал Тель-Авиву немедленно прекратить военную операцию.
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- Следует сказать, что Рафах граничит с Египтом. Возможное столкновение между Израилем и этой страной было одним из главных вопросов, которые волновали администрацию Байдена о возможной операции в этом населенном пункте.
- В то же время важно, что 26 мая боевики террористической группировки выпустили по меньшей мере восемь ракет по Израилю с юга Сектора Газа. Системам противовоздушной обороны удалось ликвидировать цели.