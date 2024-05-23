Подполковник генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот сказал 24 Каналу, что происходит уничтожение инфраструктуры террора в Иудее и Самарии, на западном берегу реки Иордан. К сожалению, все неспокойно.

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Что происходит в Израиле

По словам подполковника генерального штаба Армии обороны Израиля, сейчас происходит "ползучая" эскалация. Поскольку Хезболла начала обстреливать израильскую территорию на расстоянии нескольких километров. То есть террористическая организация использовала базовое противотанковое и стрелковое оружие. Далее мощность оружия увеличивается с учетом ответных ударов Израиля.

Хезболла построена по системе корпуса стражей Исламской революции. То есть имеет военно-воздушные и военно-морские силы, а также спецподразделения и разведку. Вчера, 22 мая, израильские военные ликвидировали командующего противотанковыми силами Хезболлы на западном фронте.

С октября 2023 года Израиль поднял эскалацию ответов, ведь обстрелы Хезболлы увеличивались. Практически все населенные пункты, расположенные на северной границе, разбиты почти до основания, а 100 тысячное население эвакуировано.

Сельское хозяйство в руинах – это была житница Израиля. Там производится львиная часть всех наших фруктов и овощей. Это влияет на экономику, рост цен и тому подобное. Поэтому Израиль обязан действовать в рамках уничтожения главных террористов,

– сказал Марк Бабот.

Предварительно известно, что всего в Иерусалиме 30 погибших, одновременно в Хезболлы – более 500. Однако террористической организации безразличны жизни людей. Поэтому Израиль держит в боевой готовности группировку из трех дивизий.