Підполковник генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі Марк Бабот сказав 24 Каналу, що відбувається знищення інфраструктури терору в Юдеї і Самарії, на західному березі річки Йордан. На жаль, усе неспокійно.

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Що коїться в Ізраїлі

За словами підполковника генерального штабу Армії оборони Ізраїлю, зараз відбувається "повзуча" ескалація. Оскільки Хезболла почала обстрілювати ізраїльську територію на відстані кількох кілометрів. Тобто терористична організація використала базову протитанкову та стрілецьку зброю. Далі потужність зброї збільшується з огляду на відповідні удари Ізраїля.

Хезболла побудована за системою корпусу вартових Ісламської революції. Тобто має військово-повітряні та військово-морські сили, а також спецпідрозділи та розвідку. Учора, 22 травня, ізраїльські військові ліквідували командувача протитанковими силами Хезболли на західному фронті.

З жовтня 2023 року Ізраїль підняв ескалацію відповідей, адже обстріли Хезболли збільшувалися. Практично усі населені пункти, розташовані на північному кордоні, розбиті майже вщент, а 100 тисячне населення евакуйоване.

Сільське господарство в руїнах – це була житниця Ізраїлю. Там виробляється левова частина всіх наших фруктів та овочів. Це впливає на економіку, ріст цін тощо. Тому Ізраїль зобов'язаний діяти у межах знищення головних терористів,

– сказав Марк Бабот.

Попередньо відомо, що загалом в Єрусалимі 30 загиблих, водночас в Хезболли – понад 500. Проте терористичній організації байдуже на життя людей. Відтак Ізраїль тримає у бойовій готовності угруповання з трьох дивізій.

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