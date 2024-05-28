Очевидці говорять, що ізраїльські танки були помічені біля мечеті Аль-Авда, центральної пам'ятки Рафаху. Ізраїльські військові говорять, що їхні сили продовжують діяти в районі Рафаха, але ніяк не прокоментували повідомлення про просування до центру міста.

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Ізраїль завдає масованих ударів по місту

Військові ЦАХАЛ продовжують наступ на Рафах, анклав, яким нині керують бойовики ХАМАС. Авіація завдає регулярних авіаударів по місту. Танки просунулись до західних районів і зайняли позиції на вершині пагорба Зуруб у західному Рафаху під прикриттям інтенсивних бомбардувань. Жителі Рафаху говорили, що ізраїльські військові, схоже, привезли в район наступу броньовані машини з дистанційним керуванням.

З початку наступу Ізраїлю, коли його війська взяли під контроль пункт перетину кордону з Єгиптом три тижні тому, танки зачистили околиці Рафаха та увійшли в деякі з його східних районів, але ще не увійшли в місто повною силою.

Світові лідери закликали виконати наказ Міжнародного суду ООН про припинення нападу Ізраїлю після удару по наметовому містечку для біженців з інших частин Гази. Мешканці кажуть, що район Тель-Аль-Султан, місце смертоносного удару в неділю, все ще піддається інтенсивним бомбардуванням.

Танкові снаряди падають скрізь у Тель-Аль-Султані. Багато сімей покидали свої будинки у західному Рафаху під обстрілами протягом усієї ночі,

– розповів місцевий мешканець у чаті.

Агентство ООН у справах палестинських біженців повідомило, що з початку травня від ізраїльського наступу в Рафаху втекли близько мільйона людей.

Чому Ізраїль розпочав наступ та хто проти