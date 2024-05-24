Так, верховний суд ООН наказав Ізраїлю припинити військову операцію в Рафаху. Відповідне рішення ухвалили 24 травня.

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Ізраїль повинен негайно припинити свій військовий наступ і будь-які інші дії в Рафаху, які можуть створити для палестинської групи в Газі такі умови життя, які могли б призвести до її фізичного знищення повністю або частково,

— підкреслив суддя Наваф Салам, президент Міжнародного суду ООН.