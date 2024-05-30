Не дивлячись на загрозу погіршення відносин з Єгиптом, Ізраїль захопив стратегічно важливу територію, перекопану десятками контрабандних тунелів, через які йдуть потоки зброї та інших товарів у Сектор Гази терористам ХАМАС. Це дозволяло їм успішно обходити багаторічну блокаду з боку Ізраїлю та Єгипту.

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Чому контроль над Філадельфійським коридором важливий для Ізраїля

Військовий чиновник Ізраїлю анонімно розповів, що Ізраїль попередив Єгипет про захоплення коридору. Там знайшли близько 20 тунелів, у тому числі раніше невідомих Ізраїлю, а також 82 точки доступу до тунелів, сказав чиновник на умовах анонімності. Невідомо, чи використовуються тунелі наразі.

Коридор поблизу міста Рафах є частиною великої демілітаризованої зони вздовж ізраїльсько-єгипетського кордону. Згідно з мирною угодою, кожній стороні дозволяється розгортати лише невелику кількість військ або прикордонників у зоні, хоча ця кількість може бути змінена за взаємною згодою. На момент укладення угоди ізраїльські війська контролювали Газу, поки Ізраїль не вивів свої сили та поселенців у 2005 році.

Філадельфійський коридор слугував кисневою лінією ХАМАС, через яку бойовики регулярно здійснювали контрабанду зброї до Гази,

– заявив головний військовий речник Ізраїлю Даніель Хагарі.

Втім, Єгипет повідомляє, що "немає зв’язку з ізраїльською стороною" щодо звинувачень у виявленні тунелів на кордоні. Єгипет неодноразово висловлював побоювання, що через ізраїльський наступ піде хвиля палестинських біженців через кордон. Цей сценарій Єгипет вважає неприйнятним.

Що таке Філадельфійський Коридор Це вузька демілітаризована смуга, іноді шириною близько 100 метрів. Вона простягається на 14 кілометрів з боку Гази на кордоні з Єгиптом і включає пункт переходу Рафах до Єгипту. До 2005 року коридор контролював Ізраїль. Після угод в Осло контроль над кордоном перейшов до Єгипту. Йому дозволялось розмістити 750 прикордонників для контролю за смугою. Єгипет стверджував, що руйнує всі тунелі постачання терористів.

Чому Ізраїль розпочав наступ на Рафах