Не дивлячись на загрозу погіршення відносин з Єгиптом, Ізраїль захопив стратегічно важливу територію, перекопану десятками контрабандних тунелів, через які йдуть потоки зброї та інших товарів у Сектор Гази терористам ХАМАС. Це дозволяло їм успішно обходити багаторічну блокаду з боку Ізраїлю та Єгипту.
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Чому контроль над Філадельфійським коридором важливий для Ізраїля
Військовий чиновник Ізраїлю анонімно розповів, що Ізраїль попередив Єгипет про захоплення коридору. Там знайшли близько 20 тунелів, у тому числі раніше невідомих Ізраїлю, а також 82 точки доступу до тунелів, сказав чиновник на умовах анонімності. Невідомо, чи використовуються тунелі наразі.
Коридор поблизу міста Рафах є частиною великої демілітаризованої зони вздовж ізраїльсько-єгипетського кордону. Згідно з мирною угодою, кожній стороні дозволяється розгортати лише невелику кількість військ або прикордонників у зоні, хоча ця кількість може бути змінена за взаємною згодою. На момент укладення угоди ізраїльські війська контролювали Газу, поки Ізраїль не вивів свої сили та поселенців у 2005 році.
Філадельфійський коридор слугував кисневою лінією ХАМАС, через яку бойовики регулярно здійснювали контрабанду зброї до Гази,
– заявив головний військовий речник Ізраїлю Даніель Хагарі.
Втім, Єгипет повідомляє, що "немає зв’язку з ізраїльською стороною" щодо звинувачень у виявленні тунелів на кордоні. Єгипет неодноразово висловлював побоювання, що через ізраїльський наступ піде хвиля палестинських біженців через кордон. Цей сценарій Єгипет вважає неприйнятним.
Що таке Філадельфійський КоридорЦе вузька демілітаризована смуга, іноді шириною близько 100 метрів. Вона простягається на 14 кілометрів з боку Гази на кордоні з Єгиптом і включає пункт переходу Рафах до Єгипту. До 2005 року коридор контролював Ізраїль. Після угод в Осло контроль над кордоном перейшов до Єгипту. Йому дозволялось розмістити 750 прикордонників для контролю за смугою. Єгипет стверджував, що руйнує всі тунелі постачання терористів.
Чому Ізраїль розпочав наступ на Рафах
- Поштовхом стала неспровокована агресія терористів ХАМАС проти мирного населення Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Взяття під контроль Рафаху та Філадельфійського коридору має ключове значення для Ізраїля на шляху до знищення терористичного угруповання ХАМАС.
- Втім, на думку багатьох, методи ізраїльської армії доволі жорсткі та часом зачіпають мирне населення. Тому Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль має негайно припинити наступ на Рафах у Газі.
- Водночас, і ХАМАС не показує кроків до примирення. Повертати захоплених восени заручників вони не хочуть. До того ж, ще й продовжують обстрілювати територію Ізраїлю саморобними ракетами.
- Ізраїль завдав удару по наметовому містечку в Рафаху 26 травня. Внаслідок цього загинуло 35 мирних палестинців, однак у Тель-Авіві заявили, що ціллю була база ХАМАС, де нібито діяли терористи. У США говорять, що Ізраїль балансує на межі.
- Водночас, ізраїльські танки 28 травня під час наступу вперше досягли центру міста Рафах, про це повідомляють свідки подій. Наземна операція армії оборони Ізраїлю на півдні Гази триває вже три тижні попри осуд у всьому світі.