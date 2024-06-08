Ноа стала символом теракта 7 октября, после того, как видео с ее похищением попало в сеть. На жутких кадрах испуганная девушка кричит о помощи в то время, как террористы похищают ее на мотоцикле.

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Ноа вернулась домой

Несколько месяцев девушка находилась в заложниках у боевиков. Ее отец Яаков Аргамани тем временем не находил себе места. О том, что произошло с дочерью он узнал, увидев то страшное видео. Мужчина плакал, рассказывая журналистам, что не смог защитить свою дочь.

Сегодня же, 8 июня, у Яакива – второй день рождения. Он наконец воссоединился с дочерью.

Яаков Аргамани празднует возвращение дочери / Фото соцсети

Всех освобожденных пленников доставили в больницу. Предварительно, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Находясь в медучреждении, Ноа пообщалась с премьером Израиля Нетаньяху по телефону. Политик сказал девушке: "Мы ни на мгновение от вас не отказывались". В ответ Ноа отметила, что ей очень приятно говорить на иврите, поскольку она не разговаривала на этом языке в течение длительного времени.

Ноа освободили из плена: смотрите видео

Также бывшая пленница разговаривала с президентом Израиля Исааком Герцогом. Тот выразил надежду, что она сможет обнять свою мать. Мать Аргамани имеет позднюю стадию рака мозга. На видео, опубликованном в ноябре прошлого года, она отчаянно умоляла еще раз увидеть свою дочь.

Момент похищения Ноа Аргамани: смотрите видео

Справка: Ноа Аргамани – студентка, которая изучала менеджмент информационных систем в Университете Бен-Гуриона в Негеве в Израиле. Девушку вместе с ее парнем похитили боевики в первый день войны. Любимый Ноа до сих пор остается в плену.

Кого еще освободили из плена

Все спасенные 8 июня заложники пробыли в плену 8 месяцев. Их похитили боевики еще 7 октября с музыкального фестиваля Supernova, который проходил у границы с Израилем и Газой. Кого спасли: