Ноа стала символом теракта 7 октября, после того, как видео с ее похищением попало в сеть. На жутких кадрах испуганная девушка кричит о помощи в то время, как террористы похищают ее на мотоцикле.
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Ноа вернулась домой
Несколько месяцев девушка находилась в заложниках у боевиков. Ее отец Яаков Аргамани тем временем не находил себе места. О том, что произошло с дочерью он узнал, увидев то страшное видео. Мужчина плакал, рассказывая журналистам, что не смог защитить свою дочь.
Сегодня же, 8 июня, у Яакива – второй день рождения. Он наконец воссоединился с дочерью.
Яаков Аргамани празднует возвращение дочери / Фото соцсети
Всех освобожденных пленников доставили в больницу. Предварительно, они находятся в удовлетворительном состоянии.
Находясь в медучреждении, Ноа пообщалась с премьером Израиля Нетаньяху по телефону. Политик сказал девушке: "Мы ни на мгновение от вас не отказывались". В ответ Ноа отметила, что ей очень приятно говорить на иврите, поскольку она не разговаривала на этом языке в течение длительного времени.
Ноа освободили из плена: смотрите видео
Также бывшая пленница разговаривала с президентом Израиля Исааком Герцогом. Тот выразил надежду, что она сможет обнять свою мать. Мать Аргамани имеет позднюю стадию рака мозга. На видео, опубликованном в ноябре прошлого года, она отчаянно умоляла еще раз увидеть свою дочь.
Момент похищения Ноа Аргамани: смотрите видео
Кого еще освободили из плена
Все спасенные 8 июня заложники пробыли в плену 8 месяцев. Их похитили боевики еще 7 октября с музыкального фестиваля Supernova, который проходил у границы с Израилем и Газой. Кого спасли:
- Алмог Меир Джан – 22-летний парень из небольшого города Ор-Егуда, неподалеку от Тель-Авива. Меир Джан должен был начать новую работу в технологической компании 8 октября, на следующий день после нападения ХАМАС.
- 41-летний Шломи Зив работал охранником на музыкальном фестивале, когда его похитили. Зив 17 лет прожил в местном сельскохозяйственном поселении вместе со своей женой Мирен.
- Андрей Козлов – 27-летний житель Ришон-ле-Циона, города примерно в 5 милях к югу от Тель-Авива. Он также работал охранником на фестивале Nova 7 октября. Он гражданин России, иммигрировал в Израиль год назад.
- В плену ХАМАС остаются еще 120 заложников.