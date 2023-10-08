В сети появились скриншоты последних сообщений людей, которые были на фестивале и были похищены боевиками Сектора Газы. О чем писали пострадавшие за мгновение до похищения – передает 24 Канал.

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"Надеюсь, они нас не найдут"

Среди людей, похищенных боевиками ХАМАС, была пара – 25-летняя Ноа Аргамани и ее парень 30-летний Авитан Ора. В сети опубликовали последние сообщения, которые они успели отправить своим друзьям.



Ноа Аргамани и Авитан Ора, похищенные ХАМАС / Фото Astra

Так, Ноа написала подруга и поинтересовалась, где она. Она ответила, что сейчас на парковке скрывается с парнем. Девушка надеялась, что их спасут.

Тем временем ее парень Авитан написал другу.

– Где ты? Ты ходил на вечеринку?

– Мы с Ноа прячемся здесь.

– Где? Вы были на вечеринке на юге?

– Рядом с нами проходит группа и убивает людей. Надеюсь, они нас не найдут.

– Ты шутишь? Серьезно? Отправьте местонахождение,

– говорится в переписке друзей.

Последние сообщения друзьям от Ноа и Авиана – больше в карусели

После этого Авитан прислал вторую фотографию и геолокацию. Он попросил друга, чтобы обратился за помощью и на границу с Сектором Газа отправили ЦАХАЛ. Около 10:15 связь с Ноа и Авитаном исчезла.

Впоследствии друзья увидели в сети, как боевики ХАМАС угнали девушку, а парня повели в неизвестном направлении. Где сейчас находятся участники фестиваля – неизвестно.

Ноа украли боевики ХАМАС: смотрите видео



Авитана Ора боевики ХАМАС забрали в неизвестном направлении / Фото Astra

Десятки людей шли более 30 километров, чтобы спастись

Чуть больше суток десятки туристов, которые были на фестивале электронной музыки Nature Party и спаслись от боевиков ХАМАС, смогли дойти до города Нетивот. Они преодолели расстояние более чем в 30 километрах по пустыне.

Участники фестиваля шли более 24 часов без воды и еды. Десятки людей, которые смогли дойти до города Нетивот, считались пропавшими без вести. Сейчас они получают всю необходимую помощь.

Участники фестиваля прошли более 30 километров пустыни: смотрите видео