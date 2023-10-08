В сети появились скриншоты последних сообщений людей, которые были на фестивале и были похищены боевиками Сектора Газы. О чем писали пострадавшие за мгновение до похищения – передает 24 Канал.
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"Надеюсь, они нас не найдут"
Среди людей, похищенных боевиками ХАМАС, была пара – 25-летняя Ноа Аргамани и ее парень 30-летний Авитан Ора. В сети опубликовали последние сообщения, которые они успели отправить своим друзьям.
Ноа Аргамани и Авитан Ора, похищенные ХАМАС / Фото Astra
Так, Ноа написала подруга и поинтересовалась, где она. Она ответила, что сейчас на парковке скрывается с парнем. Девушка надеялась, что их спасут.
Тем временем ее парень Авитан написал другу.
– Где ты? Ты ходил на вечеринку?
– Мы с Ноа прячемся здесь.
– Где? Вы были на вечеринке на юге?
– Рядом с нами проходит группа и убивает людей. Надеюсь, они нас не найдут.
– Ты шутишь? Серьезно? Отправьте местонахождение,
– говорится в переписке друзей.
Последние сообщения друзьям от Ноа и Авиана – больше в карусели
После этого Авитан прислал вторую фотографию и геолокацию. Он попросил друга, чтобы обратился за помощью и на границу с Сектором Газа отправили ЦАХАЛ. Около 10:15 связь с Ноа и Авитаном исчезла.
Впоследствии друзья увидели в сети, как боевики ХАМАС угнали девушку, а парня повели в неизвестном направлении. Где сейчас находятся участники фестиваля – неизвестно.
Ноа украли боевики ХАМАС: смотрите видео
Авитана Ора боевики ХАМАС забрали в неизвестном направлении / Фото Astra
Десятки людей шли более 30 километров, чтобы спастись
Чуть больше суток десятки туристов, которые были на фестивале электронной музыки Nature Party и спаслись от боевиков ХАМАС, смогли дойти до города Нетивот. Они преодолели расстояние более чем в 30 километрах по пустыне.
Участники фестиваля шли более 24 часов без воды и еды. Десятки людей, которые смогли дойти до города Нетивот, считались пропавшими без вести. Сейчас они получают всю необходимую помощь.
Участники фестиваля прошли более 30 километров пустыни: смотрите видео