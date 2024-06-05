Журналисты The Times of Israel отметили, что в последнее время атаки Хезболлы на север Израиля усилились. В некоторых местах даже возникли пожары.

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Во время визита в северный город Кирьят-Шмона, который был в основном эвакуирован после того, как террористическая группа Хезболла из Ливана начала нападать на израильские общины и атаковать почти ежедневно военные посты вдоль границы.

Любой, кто думает, что они могут нанести нам вред, и мы будем сидеть, сложа руки, сильно ошибается,

– сказал Нетаньяху.

Его комментарии были сделаны после того, как начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Галеви заявил 4 июня, что Израиль близок к принятию решения о том, как реагировать на ежедневные нападения Хезболлы, которые, по словам террористической группировки, направлены на поддержку палестинцев в Газе на фоне непрекращающейся войны ХАМАС после Израиля.

"Мы готовы к очень мощным действиям на севере", – заявил глава израильского правительства.

Журналисты отметили, что премьер-министр Израиля посетил северные территории через несколько часов после того, как пожарные подтвердили, что они взяли под контроль серию крупных пожаров, вызванных ракетными атаками Хезболлы и беспилотниками. Пожар пытались потушить около 48 часов.

Во время визита он также встретился с военнослужащими 769 региональной бригады "Хирам" ЦАХАЛ, чтобы обсудить операции против Хезболлы.

По данным журналистов, Израиль выразил готовность к дипломатическому решению конфликта, но также угрожал начать войну против Хезболлы, чтобы в случае необходимости восстановить безопасность на севере Израиля.

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