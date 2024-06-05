Журналисты The Times of Israel отметили, что в последнее время атаки Хезболлы на север Израиля усилились. В некоторых местах даже возникли пожары.
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Нетаньяху заявил о мощном ответе Хезболле на обстрелы
Во время визита в северный город Кирьят-Шмона, который был в основном эвакуирован после того, как террористическая группа Хезболла из Ливана начала нападать на израильские общины и атаковать почти ежедневно военные посты вдоль границы.
Любой, кто думает, что они могут нанести нам вред, и мы будем сидеть, сложа руки, сильно ошибается,
– сказал Нетаньяху.
Его комментарии были сделаны после того, как начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Галеви заявил 4 июня, что Израиль близок к принятию решения о том, как реагировать на ежедневные нападения Хезболлы, которые, по словам террористической группировки, направлены на поддержку палестинцев в Газе на фоне непрекращающейся войны ХАМАС после Израиля.
"Мы готовы к очень мощным действиям на севере", – заявил глава израильского правительства.
Журналисты отметили, что премьер-министр Израиля посетил северные территории через несколько часов после того, как пожарные подтвердили, что они взяли под контроль серию крупных пожаров, вызванных ракетными атаками Хезболлы и беспилотниками. Пожар пытались потушить около 48 часов.
Во время визита он также встретился с военнослужащими 769 региональной бригады "Хирам" ЦАХАЛ, чтобы обсудить операции против Хезболлы.
По данным журналистов, Израиль выразил готовность к дипломатическому решению конфликта, но также угрожал начать войну против Хезболлы, чтобы в случае необходимости восстановить безопасность на севере Израиля.
Нетаньяху сказал, при каком условии прекратит огонь в Газе
- Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отметил, что условия Израиля для прекращения войны не изменились. Это уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля.
- Глава израильского правительства подчеркнул, что не согласится сделать иначе. То есть сперва прекратить огонь, а потом разбираться с ХАМАС.
- Ранее президент США Джо Байден опубликовал мирный план по развязыванию войны между Израилем и ХАМАС. На шесть недель должен полностью прекратиться огонь, а Израиль должен вывести войска из всех густонаселенных районов Газы. А также освободить заложников.
- В дальнейшем должны освободить всех живых заложников, в частности солдат-мужчин, и вывести израильские войска из Газы. На третьем этапе должно начаться масштабное восстановление региона. Нетаньяху негативно отреагировал на этот план.