Израиль взял под контроль Филадельфийский коридор, через который ХАМАС поставляли оружие и боеприпасы. Коридор расположен на границе между Сектором Газа и Египтом, под ним содержится много контрабандных ходов.

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Когда Государство Израиль может прекратить огонь

Условия Израиля для прекращения войны не изменились: это уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля,

– сказано в сообщении Нетаньяху.

Премьер-министр подчеркнул: не согласится сделать иначе, то есть сначала прекратить огонь, а потом разбираться с ХАМАС.

Что предлагает Байден

На шесть недель должен полностью прекратиться огонь, а Израиль должен вывести войска из всех густонаселенных районов Газы. А также освободить заложников, в том числе женщин, пожилых людей и раненых, в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Еще в регионе должны увеличить гуманитарную помощь, разрешив въезд 600 грузовиков ежедневно в Полосу Газы.

В дальнейшем должны освободить всех живых заложников, в частности солдат-мужчин, и вывести израильские войска из Газы. На третьем этапе должно начаться масштабное восстановление региона.

Интересно! Байден заявил, что Израиль якобы не против этого плана. Поэтому Нетаньяху опроверг его слова, несмотря на то, что во время шаббата обычно никто не делает никаких заявлений. В ХАМАС идею Байдена оценили положительно.

Мир давит на Израиль

24 мая Международный суд ООН постановил, что Израиль должен немедленно прекратить наступление на Рафах в Газе. А еще в регион должны допустить следователей. На это у Израиля есть только месяц.

20 мая Международный уголовный суд запросил ордер на арест лидеров ХАМАС, а также премьера и министра обороны Израиля, то есть Нетаньяху и Галанта. В ведомстве обвинили топ-чиновников в военных преступлениях и преступлениях против человечности и предупредили: если Израиль ничего не изменит, ордер на арест все же выдадут.

В Израиле возмутились таким решением МУС и обвинили прокурора Карима Хана в антисемитизме. В США также осудили эти заявления Хана.