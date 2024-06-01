Ізраїль взяв під контроль Філадельфійський коридор, через який ХАМАС постачали зброю та боєприпаси. Коридор розташований на кордоні між Сектором Гази та Єгиптом, під ним міститься багато контрабандних ходів.

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Коли Держава Ізраїль може припинити вогонь

Умови Ізраїлю для припинення війни не змінилися: це знищення військового і керівного потенціалу ХАМАС, звільнення всіх заручників і забезпечення того, щоб Газа більше не становила загрози для Ізраїлю,

– сказано в повідомленні Нетаньягу.

Прем'єр-міністр наголосив: не погодиться зробити інакше, тобто спершу припинити вогонь, а потім розбиратися з ХАМАС.

Що пропонує Байден

На шість тижнів має повністю припинитися вогонь, а Ізраїль має вивести війська з усіх густонаселених районів Гази. А також звільнити заручників, у тому числі жінок, літніх людей і поранених, в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів. Іще в регіоні мають збільшити гуманітарну допомогу, дозволивши в'їзд 600 вантажівок щодня до Смуги Гази.

Надалі мають звільнити всіх живих заручників, зокрема солдатів-чоловіків, і вивести ізраїльські війська з Гази. На третьому етапі має розпочатися масштабна відбудова регіону.

Цікаво! Байден заявив, що Ізраїль нібито не проти цього плану. Тож Нетаньягу спростував його слова, попри те, що під час шаббату зазвичай ніхто не робить жодних заяв. У ХАМАС ідею Байдена оцінили позитивно.

Світ тисне на Ізраїль

24 травня Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль має негайно припинити наступ на Рафах у Газі. А ще в регіон мають допустити слідчих. На це Ізраїль має лише місяць.

20 травня Міжнародний кримінальний суд запросив ордер на арешт лідерів ХАМАС, а також прем'єра та міністра оборони Ізраїлю, тобто Нетаньягу та Галанта. У відомстві звинуватили топчиновників у воєнних злочинах і злочинах проти людяності і попередили: якщо Ізраїль нічого не змінить, ордер на арешт таки видадуть.

В Ізраїлі обурилися таким рішення МКС і звинуватили прокурора Каріма Хана в антисемітизмі. У США також засудили ці заяви Хана.