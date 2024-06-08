Ноа стала символом теракту 7 жовтня, після того, як відео з її викраденням потрапило до мережі. На моторошних кадрах перелякана дівчина кричить про допомогу у той час, як терористи викрадають її на мотоциклі.
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Ноа повернулася додому
Кілька місяців дівчина перебувала у заручниках в бойовиків. Її батько Яаків Аргамані тим часом не знаходив собі місця. Про те, що сталося з донькою він дізнався, побачивши те страшне відео. Чоловік плакав, розповідаючи журналістам, що не зміг захистити свою доньку.
Сьогодні ж, 8 червня, у Яаківа – другий день народження. Він нарешті воз'єднався з донькою.
Яаків Аргамані святкує повернення доньки / Фото соцмережі
Усіх звільнених бранців доправили до лікарні. Попередньо, вони перебувають у задовільному стані.
Перебуваючи у медзакладі, Ноа поспілкувалася з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу по телефону. Політик сказав дівчині: "Ми ні на мить від вас не відмовлялися". У відповідь Ноа зазначила, що їй дуже приємно говорити на івриті, оскільки вона не розмовляла цією мовою протягом тривалого часу.
Ноа звільнили з полону: дивіться відео
Також колишня полонянка мала розмову з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом. Той висловив сподівання, що вона зможе обійняти свою матір. Мати Аргамані має пізню стадію раку мозку. На відео, опублікованому в листопаді минулого року, вона відчайдушно благала ще раз побачити свою дочку.
Момент викрадення Ноа Аргамані: дивіться відео
Кого ще звільнили з полону
Усі врятовані 8 червня заручники пробули у полоні 8 місяців. Їх викрали бойовики ще 7 жовтня з музичного фестивалю Supernova, який відбувався біля кордону із Ізраїлем і Газою. Кого врятували:
- Алмог Меїр Джан – 22-річний хлопець із невеликого міста Ор-Єгуда, неподалік від Тель-Авіва. Меїр Джан мав почати нову роботу в технологічній компанії 8 жовтня, наступного дня після нападу ХАМАС.
- 41-річний Шломі Зів працював охоронцем на музичному фестивалі, коли його викрали. Зів 17 років прожив у місцевому сільськогосподарському поселенні разом зі своєю дружиною Мірен.
- Андрій Козлов – 27-річний житель Рішон-ле-Ціона, міста приблизно в 5 милях на південь від Тель-Авіва. Він також працював охоронцем на фестивалі Nova 7 жовтня. Він громадянин Росії, іммігрував до Ізраїлю рік тому.
- У полоні ХАМАС залишаються ще 120 заручників.