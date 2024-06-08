Ноа стала символом теракту 7 жовтня, після того, як відео з її викраденням потрапило до мережі. На моторошних кадрах перелякана дівчина кричить про допомогу у той час, як терористи викрадають її на мотоциклі.

Дивіться також Нетаньягу попередив про можливість масштабних військових операцій на кордоні з Ліваном

Ноа повернулася додому

Кілька місяців дівчина перебувала у заручниках в бойовиків. Її батько Яаків Аргамані тим часом не знаходив собі місця. Про те, що сталося з донькою він дізнався, побачивши те страшне відео. Чоловік плакав, розповідаючи журналістам, що не зміг захистити свою доньку.

Сьогодні ж, 8 червня, у Яаківа – другий день народження. Він нарешті воз'єднався з донькою.

Яаків Аргамані святкує повернення доньки / Фото соцмережі

Усіх звільнених бранців доправили до лікарні. Попередньо, вони перебувають у задовільному стані.

Перебуваючи у медзакладі, Ноа поспілкувалася з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу по телефону. Політик сказав дівчині: "Ми ні на мить від вас не відмовлялися". У відповідь Ноа зазначила, що їй дуже приємно говорити на івриті, оскільки вона не розмовляла цією мовою протягом тривалого часу.

Ноа звільнили з полону: дивіться відео

Також колишня полонянка мала розмову з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом. Той висловив сподівання, що вона зможе обійняти свою матір. Мати Аргамані має пізню стадію раку мозку. На відео, опублікованому в листопаді минулого року, вона відчайдушно благала ще раз побачити свою дочку.

Момент викрадення Ноа Аргамані: дивіться відео

Довідка: Ноа Аргамані – студентка, яка вивчала менеджмент інформаційних систем в Університеті Бен-Гуріона в Негеві в Ізраїлі. Дівчину разом з її хлопцем викрали бойовики у перший день війни. Коханий Ноа досі залишається у полоні.

Кого ще звільнили з полону

Усі врятовані 8 червня заручники пробули у полоні 8 місяців. Їх викрали бойовики ще 7 жовтня з музичного фестивалю Supernova, який відбувався біля кордону із Ізраїлем і Газою. Кого врятували: