Раніше у мережі показали відео, як Ноа викрадають бойовики на мотоциклі. Дівчина кричить та просить її врятувати.

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Згодом опублікували кадри з Ноа у полоні. На них вона виглядає переляканою та виснаженою.

Ноа Аргамані викрали бойовики: дивіться відео

Що розповів батько Ноа

Яаків Аргамані розповів, що, як тільки почув звук сирени, кинувся писати доньці. Ноа відповіла приблизно через годину. Вона заявила, що все гаразд й вийде на зв'язок пізніше. Така відповідь насторожила чоловіка. Згодом його зателефонувала сусідка по квартирі Ноа. Вона розповіла, що побачила у мережі відео, як ту викрадають бойовики ХАМАС.

Згодом Яаків й сам натрапив на відео. На моторошних кадрах він впізнав доньку.

Вона була така налякана, така налякана. Я завжди захищав її, а в цей момент не зміг. Я молюся, щоб усі повернулися,

– розповідає чоловік.

За даними ЗМІ, на музичному фестивалі з Ноа був її хлопець. Його також викрали.

Рідні розповідають, що не можуть вийти на зв'язок з багатьма учасниками фестивалю.