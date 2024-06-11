За підтримку документа президента США проголосували 14 країн. І хоча представник Росії утримався від голосування, резолюція Радбезу вважається прийнятою, пише 24 Канал.

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Ізраїль та ХАМАС закликали припинити вогонь

У проєкті резолюції йдеться про те, що Рада безпеки ООН "вітає нову пропозицію про припинення вогню, оголошену 31 травня, яку прийняв Ізраїль, та закликає ХАМАС також прийняти її". Радбез закликав Ізраїль та ХАМАС виконувати пропозиції резолюції без затримок та висування будь-яких умов.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що Радбез "надіслав ХАМАСу чіткий меседж – прийняти угоду про припинення вогню". Вона також додала, що бойові зіткнення можуть припинитися вже, але для цього потрібні відповідні дії ХАМАСу.

Держсекретар США обговорив із прем'єром Ізраїлю пропозицію Байдена

З Ізраїлем пропозицію Байдена уже обговорили – держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся із прем’єром Біньяміном Нетаньягу. Думка США незмінна щодо безпеки Ізраїлю з гарантіями, що жахливі події 7 жовтня не повторяться.

"Держсекретар підкреслив, що Сполучені Штати й інші світові лідери підтримуватимуть комплексну пропозицію, викладену президентом Байденом, яка забезпечить негайне припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників, а також значне й тривале збільшення гуманітарної допомоги, що розподілятиметься по всій Газі", – зазначили у США.

Блінкен також розповів про важливість "дипломатичних зусиль щодо планування розвитку ситуації в постконфліктний період". Це мало б забезпечити довгостроковий мир, безпеку та стабільність для ізраїльтян та палестинців.

Водночас Блінкен наголосив на важливості запобігання поширенню конфлікту.

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