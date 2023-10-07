Журналісти зазначають, що армія оборони Ізраїлю завдала ударів своїми Військово-повітряними силами по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази. У мережу виклали низку фото та відео, які демонструють, що там відбувається.

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Скинули тонни боєприпасів

Військові джерела свідчать про те, що літаки ЦАХАЛ скинули понад 16 тонн боєприпасів. Ця цифра може змінюватися, адже ми не виключаємо, що атаки по об'єктах ХАМАС продовжуватимуться у відповідь на їхній удар по Ізраїлю.

Ізраїль атакує Сектор Гази: дивіться відео

Зауважимо, що раніше армія країни зазначила, що по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази завдають ударів десятки ізраїльських винищувачів.

Очевидці зняли вибухи у Секторі Гази: дивіться відео

Ізраїль атакував Сектор Гази у відповідь на ранковий удар: дивіться відео

Крім того, кілька батальйонів постійної армії перекинули до кордону з Сектором Гази. Військові країни зосереджують свої зусилля на боротьбі з терористами ХАМАС, котрі все ще перебувають на території держави.

Звернімо увагу, що ХАМАС атакував Ізраїль з 06:30 7 жовтня. Бойовики обстрілювали південь і центр країни впродовж кількох годин.

Випустили по Ізраїлю понад 2 тисячі ракет

Детальніше про атаку розповів речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніел Хагарі. За його словами, впродовж кількох годин ХАМАС випустив по Ізраїлю понад 2200 ракет.

За словами речника, бойовики ХАМАС проникали на територію країни з суші, моря та повітря. Відомо про щонайменше сім місць, де були бойові зіткнення між терористами та військами ЦАХАЛ.

Невдовзі з офіційною заявою виступив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Він підкреслив, що країна перебуває у стані війни.

Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. І ми переможемо,

– наголосив він.

За словами Нетаньяху, "ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав".

ЗМІ в Ізраїлі зазначають, що внаслідок атаки загинули кілька людей та ще майже 300 зазнали поранень. У лікарнях закликають людей приходити та здавати кров.