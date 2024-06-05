Політолог, журналіст порталу "Деталі" Роман Янушевський розповів 24 Каналу, що в полоні ХАМАС перебуває понад 100 заручників. Раніше Нетаньягу назвав умову за якої припинить вогонь на Близькому Сході.

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Обмін заручниками

Янушевський зазначив, що в Ізраїлі дуже хоче звільнити своїх заручників з полону ХАМАС. Однак у пропонованої угоди є багато критиків. Зокрема, через те, що звільнення заручників відбувається через обмін на терористів ХАМАС, як-от наприклад, Ізраїлю доведеться віддати одного з найлютіших ворогів, який стояв біля витоків війни.

Усередині уряду також є багато незгодних. Деякі члени уряду погрожують розвалити коаліцію, якщо подібна угода відбудеться. Ці умови визрівали протягом певного часу. Ми їх бачимо лише через зливи єгиптян, сирійців, катарців, ізраїльтян і ХАМАС, які періодично зливали інформацію журналістам різних ЗМІ,

– зауважив політолог.

Операція на Півдні Сектора Гази

За його словами, військова операція нині відбувається вже на півдні Сектора Гази. Це остання цитадель ХАМАС, де були знайдені підземні тунелі для контрабанди зброї. Над їх знищенням уже працює ЦАХАЛ. Президент США Джо Байден говорив, що угода про припинення вогню та звільнення заручників повністю завершить війну.

"Однак у той же час Нетаньягу наполягає, що цілі війни будуть виконані. Нині вона не припиниться, поки ХАМАС не буде позбавлений військового потенціалу. Він значно підірваний, але якщо ХАМАС залишиться біля керма Сектора Гази, він зможе відновити свій потенціал, хоч і з більшим часом, ніж раніше", – наголосив журналіст порталу "Деталі".

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