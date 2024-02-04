Очільник Міноборони США Ллойд Остін наголосив, що нові удари по бойовиках – чіткий сигнал про те, що на них чекає у разі продовження атак на цивільні судна у Червоному морі. Хусити ж сказали, що продовжать напади, допоки не припиниться війна у Газі.

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Що сталося

Пентагон повідомив, що збройні сили США та Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів та Нової Зеландії атакували 13 локацій хуситів. Зокрема, ударів було завдано по 36 військових цілях.

Куди вдарили союзники

У заяві оборонного відомства сказано, що внаслідок чергової операції були уражені:

об'єкти, пов'язані із "глибоко закопаними складами зброї";

ракетні системи;

пускові установки;

системи ППО та радари;

вертольоти та системи управління ракетами;

місця зберігання та експлуатації БпЛА;

Ці високоточні удари мають на меті порушити та погіршити спроможності хуситів загрожувати світовій торгівлі та життю невинних моряків, і є відповіддю на серію незаконних, небезпечних і дестабілізуючих дій бойовиків,

– йдеться у повідомленні Пентагону.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс теж підкреслив, що удари по Ємену у ніч проти 4 лютого не є "ескалацією".

Наш обов’язок — захищати невинні життя та зберігати свободу судноплавства,

– наголосив військовий.

Відомо, що в атаках на хуситів брали участь літаки Typhoon та RAF Voyager.

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Що кажуть хусити

Лідер хуситів Мохаммед аль-Бухаїті в соцмережі X прокоментував операцію союзників. Він наголосив, що вона не зупинить бойовиків. І вони обов'язково дадуть відповідь.

Наші військові дії проти сіоністського утворення триватимуть до тих пір, поки не припиниться агресія проти Гази, яких би жертв нам це не коштувало. Ми будемо зустрічати ескалацію ескалацією, а перемога приходить лише від Бога,

– написав Мохаммед аль-Бухаїті.

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