Директор Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал-лейтенант Дуглас Сімс розповів журналістам, що на кожній з локацій США могли уразити по "декілька об'єктів".
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Що нового відомо про атаку США на Ємен
Так, початкові удари стосувалися 16 окремих локацій. Кожна з них містила низку різних об'єктів… Після або відразу після цих ударів було ідентифіковано 12 інших локацій, де зберігалися предмети, які потенційно могли бути використані проти сил – морських і повітряних. Ці райони також були згодом уражені,
– заявив Сімс CNN.
За його словами, під час цих атак використали понад 150 різних боєприпасів. Пуски здійснювали як з морських, так і з повітряних платформ, як британських, так і американських.
Генерал-лейтенант запевнив, що ще триває оцінка бойових збитків різних цілей, але офіційні особи "дуже впевнені щодо того, куди влучили боєприпаси".
Раніше командування Військово-повітряних сил США заявляло, що в результаті ударів було вражено понад 60 цілей у 16 місцях.
У Пентагоні прокоментували наслідки ударів по Ємену
Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що американсько-британські удари по підтримуваних Іраном силах хуситів у Ємені мали "хороший ефект". За повідомленням Reuters, він запевнив, що військові продовжуватимуть стежити за ситуацією на предмет будь-яких ударів у відповідь.
Наша початкова оцінка полягає в тому, що удари мали хороший ефект… Ми будемо продовжувати моніторинг і, як сказали президент і (міністр оборони – 24 Канал) Остін, ми продовжуватимемо вживати необхідних заходів,
– запевнив Райдер.
Коаліція США атакувала цілі у Ємені: коротко
- США та Британія завдали ударів по військових об'єктах хуситів у відповідь на їхню атаку 9 січня. Зокрема, метою США та Британії були радари, об'єкти протиповітряної оборони, місця зберігання та запуску дронів, крилатих, а також балістичних ракет.
- Перші удари по хуситах почались тоді, коли вони почали атакувати міжнародне судноплавство у Червоному морі наприкінці 2023 року.
- Варто зауважити, що хуситів підтримує Іран. Після атак США та Великої Британії лідер хуситів пообіцяв відповісти на будь-який напад новими атаками на судноплавство у Червоному морі.
- Згодом ЗМІ повідомили, що ударами по хуситах керував очільник Пентагону Ллойд Остін. Він віддавав накази з лікарні, куди його доправили через рак простати.