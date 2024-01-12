Увечері 1 січня Ллойда Остіна госпіталізували. Причиною цього стали ускладнення, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури. Згодом було оприлюднено інформацію, що у глави Пентагону виявили рак.
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Ллойд Остін керував ударами по об'єктах хуситів
Як зазначає CNN, старший чиновник оборони заявив, що Ллойд Остін віддавав накази CENTCOM, а також контролював удари по об'єктах хуситів у Ємені, перебуваючи у лікарні. Він розповів, що ці дії відбувалися за допомогою "повного набору" захищених засобів зв'язку.
Після ударів він (Ллойд Остін – 24 Канал) поспілкувався з Радою національної безпеки, головою та командувачем CENTCOM для первинної оцінки після удару,
– мовиться в повідомленні CNN.
Представник оборонного відомства сказав, що між вівторком і четвергом ввечері Остін двічі розмовляв із президентом Джо Байденом.
За його словами, глава Пентагону також здійснював численні щоденні телефонні розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Квінтоном Брауном та командувачем Центрального командування США генералом Еріком Куріллою.
Крім того, старший чиновник оборони зазначив, що Остін підтримував зв'язок з Радою національної безпеки щодо обговорень варіантів реагування та виконання наказів після дозволу президента.
Удари по Ємену: коротко
- 12 січня США та Велика Британія атакували військові об'єкти хуситів в Ємені. Пізніше президент США Джо Байден заявив, що американські збройні сили зробили це за його вказівкою. Він зазначив, що спільно з Великою Британією та за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів вдалося успішно завдати ударів по низці об'єктів у Ємені. Їх хусити використовували "для загрози свободі судноплавства на одному з найважливіших водних шляхів світу".
- Згодом стало відомо, що було атаковано військову базу Кахлан у провінції Саада, авіабазу Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену – Сани, район аеропорту міста Хулайда на Червоному морі, аеродром міста Аббс, а також аеропорт міста Таїз разом з іншими об'єктами в цій провінції у південно-західному куті Ємену. Очільник Пентагону заявив, що США та союзники били по об'єктах хуситів, які пов'язані з безпілотниками, крилатими ракетами, місцях запуску балістичних ракет, а також береговими радарами.