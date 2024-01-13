Про це заявили американські посадовці на умовах анонімності у коментарі Reuters і Sky News. Офіційних заяв з боку як Білого дому, так і Пентагону поки не було.
До теми Хто такі хусити, чому заблокували Червоне море та як це впливає на Росію та світову торгівлю
Новий удар по хуситах: куди спрямовувалися ракети
За інформацією Sky News, США завдали удару з корабля ВМС. Націлено удар було на радари хуситів.
Водночас на єменському телеканалі Al-Masirah повідомили, що вибухи пролунали у столиці Сані. Додамо, що цей мовник належить і контролюється хуситами.
Раніше 12 січня США попередили судна під американським прапором триматися якомога далі від районів навколо Ємену в Червоному морі та Аденській затоці протягом наступних 72 годин.
Масований удар по Ємену: головне
- У ніч проти 12 січня США, Британія та союзники завдали ударів по військових об'єктах угруповання хуситів у Ємені. Зокрема, участь у атаці брали авіація та бойові кораблі.
- Військово-повітряні сили Америки розповіли, що під час операції завдали ударів по більш ніж 60 цілях на 16 об'єктах: командних пунктах, складах зброї, виробничих потужностях та радарах ППО.
- Натомість Британські Королівські ПС заявили, що їхні літаки атакували дві цілі, і однією з них був аеродром біля Аббса. За даними розвідки, з нього хусити запускали крилаті ракети та дрони. Другою ціллю був комплекс у Бані, з якого, за даними розвідки, запускали розвідувальні й ударні БпЛА.
- Одразу після ударів із заявами виступили одночасно президент Штатів Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
- Американський президент сказав, що це була відповідь на атаки хуситів на торговельні судна в Червоному морі, і що США із союзниками без вагань завдадуть нових ударів, якщо вони знадобляться. А Ріші Сунак заявив, що, з огляду Британії, удар по хуситах був самообороною.
- Додамо, що угруповання хуситів активно підтримує Іран, зокрема зброєю, включно з ракетами та дронами. Упродовж останніх півтора місяця вони перешкоджали морській торгівлі та блокували торговельні судна в Червоному морі.
- Докладніше про удари по Ємену 12 січня – читайте за посиланням.