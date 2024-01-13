Об этом заявили американские чиновники на условиях анонимности в комментарии Reuters и Sky News . Официальных заявлений как со стороны Белого дома, так и Пентагона пока не было.

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По информации Sky News, США нанесли удар с корабля ВМС. Нацелен удар был на радары хуситов.

В то же время на йеменском телеканале Al-Masirah сообщили, что взрывы прогремели в столице Сане. Добавим, что этот вещатель принадлежит и контролируется хуситами.

Ранее 12 января США предупредили суда под американским флагом держаться подальше от районов вокруг Йемена в Красном море и Аденском заливе в течение следующих 72 часов.

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