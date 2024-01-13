Об этом заявили американские чиновники на условиях анонимности в комментарии Reuters и Sky News . Официальных заявлений как со стороны Белого дома, так и Пентагона пока не было.
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Новый удар по хуситам: куда летели ракеты
По информации Sky News, США нанесли удар с корабля ВМС. Нацелен удар был на радары хуситов.
В то же время на йеменском телеканале Al-Masirah сообщили, что взрывы прогремели в столице Сане. Добавим, что этот вещатель принадлежит и контролируется хуситами.
Ранее 12 января США предупредили суда под американским флагом держаться подальше от районов вокруг Йемена в Красном море и Аденском заливе в течение следующих 72 часов.
Массированный удар по Йемену: главное
- В ночь на 12 января США, Британия и союзники нанесли удары по военным объектам группировки хуситов в Йемене. В частности, участие в атаке принимали авиация и боевые корабли.
- Военно-воздушные силы Америки рассказали, что во время операции нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах: командным пунктам, складам оружия, производственным мощностям и радарам ПВО.
- Британские Королевские ПС заявили, что их самолеты атаковали две цели, и одной из них был аэродром у Аббса. По данным разведки, из него хуситы запускали крылатые ракеты и дроны. Второй целью был комплекс в Бане, из которого, по данным разведки, запускали разведывательные и ударные БПЛА.
- Сразу после ударов с заявлениями выступили одновременно президент Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
- Американский президент сказал, что это был ответ на атаки хуситов на торговые суда в Красном море, и что США с союзниками без колебаний нанесут новые удары, если они понадобятся. А Риши Сунак заявил, что, с точки зрения Британии, удар по хуситам был самообороной.
- Добавим, что группировку хуситов активно поддерживает Иран, в том числе оружием, включая ракеты и дроны. За последние полтора месяца они препятствовали морской торговле и блокировали торговые суда в Красном море.
- Подробнее об ударах по Йемену 12 января – читайте по ссылке.