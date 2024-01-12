Он отметил, что совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов удалось успешно нанести удары по ряду объектов в Йемене. Их хуситы использовали "для угрозы свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира".

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Ответ на нападения хуситов

Эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, в том числе с применением противокорабельных баллистических ракет впервые в истории,

– подчеркнул Джо Байден.

Он отметил, что эти нападения поставили под угрозу американский персонал, гражданских моряков и партнеров, а также торговлю и свободу судоходства.

По словам Джо Байдена, более 50 стран пострадали от 27 нападений на международное коммерческое судоходство. Он отметил, что экипажи из более 20 государств подверглись угрозам или стали заложниками во время актов пиратства. И более 2000 судов были вынуждены изменить маршрут на тысячи километров, чтобы обойти Красное море.

А 9 января хуситы совершили свою самую большую на сегодняшний день атаку, непосредственно направленную против американских кораблей. Реакция международного сообщества на эти безрассудные атаки была единственной и решительной,

– отметил президент США.

Он заявил, что в прошлом месяце Соединенные Штаты начали операцию "Стражное процветание". Речь идет о коалиции из более чем 20 государств, которые обязались защищать международное судоходство и сдерживать нападения хуситов в Красном море.

"Мы также присоединились к более чем 40 странам, осудившим угрозы со стороны хуситов. На прошлой неделе вместе с 13 союзниками и партнерами мы выступили с недвусмысленным предупреждением о том, что повстанцы Хути будут отвечать за последствия, если их нападения не прекратятся. А вчера Совет Безопасности ООН приняла резолюцию с требованием к хуситам прекратить нападения на торговые и коммерческие суда", – добавил он.

По словам американского лидера, "сегодняшняя оборонная акция – продолжение этой широкой дипломатической кампании и эскалации нападений повстанцев-хуситов на коммерческие суда". Он подчеркнул, что эти целенаправленные удары – четкий сигнал, что США и партнеры не будут терпеть нападений на свой персонал и не позволят "враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства" на одном из важнейших коммерческих маршрутов в мире.

Я без колебаний буду принимать дальнейшие меры для защиты наших людей и свободного потока международной торговли, если это будет необходимо,

– подчеркнул Джо Байден.

Известно, что целями хуситов, попавших под атаку 12 января, стали радары, объекты противовоздушной обороны, места хранения и запуска дронов, крылатых и баллистических ракет.