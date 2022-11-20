Очевидно, что Россия не готова к всеобщей мобилизации , если набранные во время "долевой мобилизации" мужчины отказываются воевать. Показательно видео с Белгородской области, на котором задерживают "непослушного" гражданина, - сейчас оно активно распространяется соцсетями, сообщает 24 канал .

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"Отчитали", а затем арестовали

На одной из воинских частей, что относительно недалеко от границы с Украиной произошло два ареста "несогласных мобиков". Сначала их вызвали из колонны и публично поссорили, а затем к "несчастным" подбежали силовики и упаковали их в машину.

Когда был снят ролик – неизвестно. Также непонятно, как зовут этих военнослужащих. На видео будто слышно, что их фамилии "Селиванов" и "Дягтерев", однако это не точно.

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Обратите внимание! За нежелание ехать на войну и "неисполнение приказа" российским военнообязанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трех лет.

Очевидно, что так "демонстративно" задерживать "мобиков не было нужды. Сделали это для того, чтобы запугать других граждан России, которые могут попытаться проявить свое неповиновение".

Также заслуживает внимания то, что обычные военнослужащие на видео одеты очень скромно – мягко говоря. А вот экипировка силовиков действительно неплохая – новые сапоги и форма.

Неподчинение в русской армии

Появились очередные подтверждения, что российские мобилизованные солдаты не устают жаловаться на своих командиров и даже посылать их в "известном направлении" .

Один из кафиров во время телефонного разговора сказал другу, что хочет сбежать с поля боя. Он пожаловался на свое командование, которое бросает его на передовую и заставляет сидеть очень близко от украинских подразделений.

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