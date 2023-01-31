Путин обратится к федеральному собранию / Коллаж 24 канала
Владимир Путин в декабре 2022 года перенес свое обращение к федеральному собранию России. Тогда он пытался высидеть в бункере хоть какие-нибудь хорошие для России новости. Однако таких не было и не будет. В то же время Путин все же решил "вещать".
Никаких деталей пока не раскрывают. Вероятно, Путин еще и сам не знает, о чем будет врать в этот раз. Возможно, в Кремле еще и не определились, кого покажут на этот раз. Подлатают настоящего бункерного деда или выпустят на арену цирка его двойника.