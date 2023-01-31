В декабре 2022 года Путин пытался объяснить, почему боится произнести свою маразматическую речь. В Кремле заявили, что бункерный дед хочет "лучше разобраться в ситуации".

Обратите внимание Уголовный суд в Гааге не может возбудить дело против Путина за нападение на Украину, – WP

Никаких деталей пока не раскрывают. Вероятно, Путин еще и сам не знает, о чем будет врать в этот раз. Возможно, в Кремле еще и не определились, кого покажут на этот раз. Подлатают настоящего бункерного деда или выпустят на арену цирка его двойника.

А Путин – "настоящий"?