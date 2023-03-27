Так, невестка российского генерала, командующего сухопутными войсками Олега Салюкова владеет компанией HQ Agency. Она организует в государстве-агрессоре патриотические и военные праздники.
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Семья Салюкова зарабатывает на военных праздниках
Журналисты отмечают, что пока российские войска, бросая технику, убегали из Харьковской области, Святогорска и Лимана, в подмосковном парке "Патриот" готовились отметить День сухопутных войск.
Москвичам и жителям области, которые в тот день собирались посетить парк "Патриот", обещали ряд развлечений. В частности, попасть в боевое отделение танка, попробовать на армейских симуляторах поруководить разной военной техникой и тому подобное.
День сухопутных войск России в парке "Патриот" / Фото росСМИ
Почти через пол года, 3 марта 2023 года, родственники мобилизованных из Иркутской области, которые раньше выпустили три обращения к власти, заявили, что их муей и братьев бросают на штурмы в районе Авдеевки. Женщины пожаловались, что большинство российских бойцов погибли. Тем временем в московском Доме кино прошел праздничный вечер "Патриоты АвтоДора". На нем была тысяча гостей.
Интересно, что организацией этих и многих других военных праздников занималось ивент-агентство невестки российского генерала – Дины Салюковой. Кстати, работу в компании она совмещает с должностью заместителя начальника управления по связям с общественностью госучреждения "Автомобильные дороги", для которой часть этих праздников и устраивается.
В открытом доступе на портале госзакупок журналистам удалось найти только один госконтракт, выигранный агентством на аукционе в 2018 году. Речь идет об организации участия мэрии Москвы в международных выставках за 435 тысяч рублей. Однако на сайте агентства опубликованы отчеты и о других мерах, которые HQ Agency организовало для государственных учреждений.
Журналист BBC связался с Салюковой, представившись региональным чиновником, заинтересованным в проведении серии патриотических мероприятий. Она даже не скрывала своих связей.
Мы с министерством обороны очень близки. Я даже сказала бы, слишком близки,
– заявила Салюкова.
По ее словам, отчеты о мероприятиях, связанных с армией, отсутствуют на сайте, якобы из-за того, что "патриотику" не всегда хотят показывать. Также она отметила, что HQ Agency организовывало празднование Дня сухопутных войск России в парке "Патриот" последние четыре года.
Дина Салюкова на празднике "Патриоты АвтоДора" / Фото с росСМИ
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Сколько семья российского генерала заработала на "патриотизме"
BBC отмечает, что сын генерала Салюкова Дмитрий впервые поступил на государственную службу в 2010 году. А в 2013 году компания ООО "Монтажспецстрой", совладельцами которой были он и его будущая жена Дина, победила в четырех тендерах главного управления инженерных работ №2 при федеральном агентстве по строительству "Спецстрой", которое подчинялось минобороны.
По информации BBC, в данных о доходах Дмитрия Салюкова за 2021 год указано сразу четыре жилых дома площадью более тысячи квадратных метров и пять земельных участков – всего два гектара. В Москве его семья имела две квартиры площадью 95,7 и 85,6 квадратных метров.
Интересно, что всего за один год перед началом полномасштабной войны России против Украины Дмитрий Салюков задекларировал 12,3 миллиона рублей, а его жена Дина – 8,3 миллиона рублей. Так что они заработали не менее 20 миллионов рублей.