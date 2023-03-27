Впрочем, одно дело об этом жаловаться по телефону, а другое – переходить к действиям, смертельно опасным для жизни. Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.
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"Любые олигархи, неважно, определенные силовики, которые пытались бы против Путина сговор устроить, они должны жестко рисковать своей жизнью", – заявил он.
Эйдман убежден, если они попадутся, если их кто-нибудь выдаст, то их просто могут убить.
Там, разумеется, атмосфера такая, что кто первый донесет – тот и будет прав. Я думаю, даже судить не будут. "Новичка" просто дольют в кофе и все,
– рассказал он.
Поэтому, уверен политолог, к сговору еще очень большой шаг.
"Но сделают ли этот шаг члены российской руководящей верхушки или нет – это другой вопрос", – сказал он.
Способна ли российская элита на сговор: смотрите видео
История заговоров в России есть
Социолог отметил, что, несмотря на смертельную опасность таких действий, история свидетельствует, что когда верхушка считала, что "первое лицо" для нее токсично и страх перед ним становился менее сильным, чем страх перед теми последствиями, которые несет политика этого "первого лица", тогда эта верхушка все же шла на сговор.
"Шла на сговор и устранение этого "первого лица" – диктатора, царя. Вспомним историю убийства Павла I, свержение Хрущева, казнь Берии. Такие примеры, безусловно, есть", – рассказал Игорь Эйдман.
Он отметил, что разнообразная история заговоров против "первого лица" в России есть. Политолог считает, что, если крах режима не наступит совсем быстро вследствии военного поражения, а растянется, то тогда такой успешный сговор верхушки против Путина вполне возможен.
Что известно о разговоре якобы Пригожина и Ахмедова
- В сети появилась аудиозапись скандального телефонного разговора. Там собеседники с голосами, похожими на голоса российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина и российского миллиардера Фархада Ахмедова, обсуждали свое недовольство.
- Среди тем разговора были кремлевский диктатор и его окружение, возможность применения Путиным ядерного оружия, военное командование и ситуация в российской армии, а также неутешительное будущее России и война против Украины. В разговоре чувствуется тотальное отчаяние и понимание того, что ждет Россию.
- На аудиозапись отреагировал Иосиф Пригожин. Он записал видеообращение, где начал оправдываться. Российский музыкальный продюсер заявил, что разговор является якобы фейком и постановкой, сгенерированной нейросетью.