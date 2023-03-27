Утім, одна справа про це жалітися телефоном, а інша – переходити до дій, які смертельно небезпечні для життя. Про це в коментарі 24 Каналу заявив політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

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"Будь-які олігархи, неважливо, певні силовики, які б намагалися проти Путіна змову влаштувати, вони повинні жорстко ризикувати своїм життям", – заявив він.

Ейдман переконаний, якщо вони попадуться, якщо їх хтось видасть, то їх просто можуть вбити.

Там, зрозуміло, атмосфера така, що хто перший донесе – той і має рацію. Я думаю, навіть судити не будуть. "Новічка" просто доллють в каву і все,

– розказав він.

Через це, упевнений політолог, до змови ще дуже великий крок.

"Але чи зроблять цей крок члени російської керівної верхівки чи ні – це інше питання", – сказав він.

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Історія змов в Росії є

Соціолог зауважив, що, попри смертельну небезпеку таких дій, історія свідчить, що коли верхівка вважала, що "перше обличчя" для неї токсичне й страх перед ним ставав менш сильним, аніж страх перед тими наслідками, які несе політика цього "першого обличчя", то тоді ця верхівка все ж таки йшла на змову.

"Йшла на змову та усунення цього "першого обличчя" – диктатора, царя. Згадаємо історію вбивства Павла I, повалення Хрущова, страту Берії. Такі приклади, безумовно, є", – розказав Ігор Ейдман.

Він зауважив, що різноманітна історія змов проти "першого обличчя" в Росії є. Політолог вважає, що, якщо крах режиму не настане зовсім швидко внаслідок військової поразки, а розтягнеться, то тоді така успішна змова верхівки проти Путіна цілком можлива.

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