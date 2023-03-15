Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, ця зустріч – це тест на лояльність російських олігархів до Путіна.
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"Якщо є люди, які коли-небудь вб’ють Путіна, то це ті 117 мільярдерів, які з минулого року втрачають усі свої гроші. Вони витратили 20 – 30 років для того, щоб накрасти собі багато мільярдів. Тепер вони щодня втрачають гроші", – зауважив він.
Крім цього, Жирнов підкреслив, що санкції працюють. Олігархи не можуть поїхати у ті країни, де вони звикли відпочивати та витрачати гроші.
Путін може попросити грошей
На думку Сергія Жирнова, Путін може попросити у російських мільярдерів грошей. Адже у Росії вже не вистачає грошей і далі буде тільки гірше. За інформацією ексспівробітника КДБ, національного фонду вистачить ще на 6 місяців.
В олігархів багатство на понад 600 мільярдів доларів. У них є що "пощипати". Можливо, Путін скаже: "Скиньтесь всі по мільярду". Тоді 117 мільярдів додасться, а це приблизно 2 річних бюджети в міноборони Росії,
– сказав він.
Жирнов зазначив, що російські мільярдери вкрай незадоволені Путіним. Тому диктатор хоче перевірити їхню відданість його режиму.
Ексспівробітник КДБ пригадав історію з російським олігархом Михайлом Ходорковським, якого Путін посадив у тюрму в 2005, а у 2013 році помилував його. Диктатор зробив це, щоб показати іншим, що буде зі всіма незгодними.
"Путін любить публічно знущатися зі значущих людей. Ймовірно, буде зйомка. Можливо, він попросить, щоб кожен з них висловився, що вони всі підтримують війну, що готові дати грошей, що люблять його", – додав Жирнов.
Жирнов про зустріч Путіна з олігархами: дивіться відео
Що відомо про зустріч Путіна з олігархами
- Bloomberg пише, що зустріч запланована на 16 березня, на неї запросили провідних членів Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП). Це буде перша зустріч з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.
- У своєму зверненні російський диктатор планує зосередити увагу на відновленні "економічного зростання" країни. Варто зазначити, що зустріч відбудеться у той момент, коли уряд намагається покрити щораз більші витрати на війну та посилити тиск на компанії, аби ті сплачували більше податків.
- Олігархи планують висловити незадоволення щодо зростання тиску Кремля у бізнесі та підштовхнути до деяких кроків. З поміж усього, російська еліта хоче скасування кримінального провадження за деякі економічні злочини. Серед них – відмивання грошей.
- Відомо, що минулого року зустріч з олігархами була скасована на тлі бойових дій. Окрім того, у той час олігархи боялися потрапити під санкції після зустрічі з Путіним. Проте нині більшість членів РСПП вже опинилися під ними.