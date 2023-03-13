Офіційно речник Кремля Дмитро Пєсков відмовляється коментувати майбутню зустріч Путіна з олігархами. Проте, знайомі з підготовкою до заходу, розкрили деякі подробиці.

Дивіться також: Через банкрутство Кремля: як Росія та Білорусь стали поживою для Китаю

Що очікують російські олігархи

Зустріч запланована на 16 березня, на неї запросили провідних членів Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП). Це буде перша зустріч з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

Зверніть увагу! Минулого року зустріч з олігархами була скасована на тлі бойових дій. Окрім того, у той час олігархи боялися потрапити під санкції після зустрічі з Путіним. Проте нині більшість членів РСПП вже опинилися під ними.

У своєму зверненні російський диктатор планує зосередити увагу на відновленні "економічного зростання" країни. Варто зазначити, що зустріч відбудеться у той момент, коли уряд намагається покрити щораз більші витрати на війну та посилити тиск на компанії, аби ті сплачували більше податків.

Олігархи зі свого боку планують висловити незадоволення щодо зростання тиску Кремля у бізнесі та підштовхнути до деяких кроків. З поміж усього, російська еліта хоче скасування кримінального провадження за деякі економічні злочини. Серед них – відмивання грошей.

Путін намагається посилити співпрацю з Китаєм