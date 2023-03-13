Официально спикер Кремля Дмитрий Песков отказывается комментировать предстоящую встречу Путина с олигархами. Однако знакомые с подготовкой к мероприятию раскрыли некоторые подробности.
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Что ожидают российские олигархи
Встреча запланирована на 16 марта, на нее были приглашены ведущие члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Это будет первая встреча с момента полномасштабного вторжения в Украину.
В своем обращении российский диктатор намерен сосредоточить внимание на возобновлении "экономического роста" страны. Стоит отметить, что встреча состоится в тот момент, когда правительство пытается покрыть все большие расходы на войну и усилить давление на компании, чтобы платить больше налогов.
Олигархи со своей стороны планируют выразить недовольство ростом давления Кремля в бизнесе и подтолкнуть к некоторым шагам. Кроме того, российская элита хочет отмены уголовного производства за некоторые экономические преступления. Среди них – отмывание денег.
Путин пытается усилить сотрудничество с Китаем
- Полномасштабное вторжение в Украину привело к значительным проблемам и лишило российскую элиту перспектив. Кроме явных "экономических дыр", они испытали и другие проблемы – стали изгнанниками во всем мире. После 24 февраля 2022 года большинство потеряло возможность выбирать страну для жизни, вести бизнес за границей и т.д.
- Чтобы не проиграть войну и удержаться на плаву, Путин "продал" Россию Китаю. Доказательством этого стала публикация карты, на которой часть российских городов подписали на китайском. В частности, территории, исторически принадлежащие Пекину, но были потеряны со времен поздней династии Цин.
- На фоне усиления партнерства между Россией и Китаем, появились сообщения о возможном визит Си Цзиньпина в Москву. Хотя на официальном уровне этого не подтверждают, однако источники сообщают о встрече президентов на следующей неделе.