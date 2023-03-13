Відтепер на китайських картах деяким російським регіонам повернули китайські назви. Загалом зміни стосуються 8 російських міст та територій.

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Китай хоче повернути території, які перейшли до Росії

Зокрема, Владивосток знову називається Хайшенвай (у перекладі – Затока Морського огірка), а острів Сахалін – Куедао.

Також гірський ланцюг у південній частині Далекого Сходу Росії Становий хребет буде позначено як Вайсинань-лін (тобто Зовнішній хребет Синань). Місто Благовіщенськ називатиметься Хайланпао, Хабаровськ – Болі, Уссурійськ – Шуанченцзи.



Китайська карта / Скриншот із сайту уряду Китаю

Російські території колись належали Китаю

Згідно з повідомленням Asia Times, ці російські території колись були частиною Китаю, але під час династії Цін їх захопила Росія за допомогою серії договорів, які Пекін вважав нерівноправними.

Після падіння династії Цін уряд Республіки Китай відмовився визнати, що Росія має законне право на ці території, а потім комуністичний уряд за часів Мао Цзедуна та Ден Сяопіна почав переговори з РФ щодо територіальних питань.

У 1999 році колишній генсек комуністичної партії Китаю Цзян Цземінь підписав угоду про китайсько-російський державний кордон на його Західній частині з тодішнім президентом Росії Борисом Єльциним.

Ця угода визнала всі територіальні договори, які були підписані Китаєм і Росією з часів пізньої династії Цін. Таким чином, Цзян визнав законне право Москви на володіння цими територіями, загальна площа яких становить понад 1 мільйон квадратних кілометрів.

Політичний оглядач з провінції Цзянсу Оу Ханьцзун зазначив, що китайський народ втратив 1,7 мільйона квадратних кілометрів території, зокрема землі, які зараз належать Далекосхідному регіону Росії, Монголії, деякі райони Киргизстану та Казахстану.

За словами Оу, використання китайських назв далекосхідних міст може нагадати китайцям про їхнє бажання повернути втрачені території.

Ось, як карту з китайськими назвами російських регіонів пояснили в Китаї:

щоб покращити управління картою, стандартизувати представлення загальнодоступного вмісту карти, захистити національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку, сприяти здоровому розвитку індустрії географічної інформації та служити громадськості, цей документ розроблено відповідно до законів і нормативних актів, таких як Закон Китайської Народної Республіки про топографію та картографування та Правила управління картами;

презентація вмісту публічних карт або графічних продуктів, доданих до карт, має відповідати цій специфікації. Зміст діаграми зазначається згідно з відповідними постановами Державної ради і Центральної військової комісії;

національні кордони Китайської Народної Республіки проводяться відповідно до стандартної карти національних кордонів Китаю, затвердженої та опублікованої Державною радою; історичні кордони Китаю проводяться відповідно до фактичних історичних кордонів на основі відповідних історичних матеріалів;

межі адміністративних регіонів вище рівня округу в країні проводяться відповідно до стандартного креслення меж адміністративних регіонів, затвердженого та опублікованого Державною радою. Зміни в межах або масштабах адміністративних регіонів, вищих за рівень округів в країні, підлягають оголошенню відповідними місцевими урядами для громадськості.

В Україні вже потролили Росію

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця потролив росіян через карту з китайськими назвами російських регіонів.

Він іронічно зазначив, що "безмежне партнерство" між Росією і Китаєм "стерло межі". Кислиця, ймовірно, натякнув, що Захарову чомусь не цікавить, що Китай називає російські міста на свій лад.

Ймовірно, причина в тому, що Москва перетворюється на колонію Пекіна в обмін на зброю для війни проти України.