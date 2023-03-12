У неділю, 12 березня, у соціальних мережах Кислиці з'явився допис, у якому він висміяв слова представниці МЗС Росії Марії Захарової. Власне, кремлівська чиновниця заявила, що нібито наша держава прагне стати "антиРосією".

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"ПресАЛКАШЕ Лаврова розпсихувалася"

Зауважимо, що постпред України при ООН влучно назвав Захарову "пресалкаше Лаврова", ймовірно, натякнувши, що вигляд у посадовиці наче у людини, чия чарка не пустує без "руской водкі". Окрім того, зазначимо, що Лавров – це глава російського міністерства закордонних справ.

Днями петиція про повернення історичної назви Московії набрала необхідну кількість голосів і Президент України дав доручення уряду. У відповідь пресалкаше Лаврова розпсихувалася у своєму телеграм-зливнику про "попытки создания из Украины анти-России",

– написав Кислиця.



Істерика Захарової через петицію щодо перейменування Росії на Московію / Скриншот з її телеграм-каналу

Разом з тим постійний представник України при ООН іронічно зазначив, що "безмежне партнерство" між Росією і Китаєм "стерло межі", адже в Пекіні видали директиву, у якій йдеться про те, що:

російське місто Владівосток слід називати Хайшенвеном;

Усурійськ – Шуанченцзи;

Хабаровськ – Болі;

Благовещенськ – Хайланьбао;

острів Сахалін – Куєдао;

Нєрчінськ – Нібучу;

Ніколаєвськ – Мяоцзє;

хребет Становой – Вайсінаньлін.

Очевидно, Кислиця, зокрема, хотів сказати, що чомусь Захарову не цікавить, що Китай називає російські міста на свій лад. Ймовірно, це тому, що Москва перетворюється на колонію Пекіна – а йти рабові проти свого господаря негоже.

Петиція щодо перейменування Росії

Згадаємо, що не так давно петиція про офіційне перейменування Росії на Московію набрала понад 25 тисяч голосів на сайті Офісу Президента. Згодом сам глава держави Володимир Зеленський відповів на ініціативу констатувавши, що передав її на розгляд в Кабінет Міністрів.

За його словами, правові основи відносин щодо назв географічних об'єктів регулюються Законом України "Про географічні назви". Себто пропозиція щодо офіційного перейменування Росії на Московію має міжнародно-правові аспекти.