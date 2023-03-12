В воскресенье, 12 марта, в социальных сетях Кислицы появилось сообщение, в котором он высмеял слова представительницы МИД России Марии Захаровой. Собственно, кремлевская чиновница заявила, что якобы наше государство стремится стать "антиРоссией"

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"Пресс-АЛКАШЕ Лаврова распсиховалась"

Заметим, что постпред Украины при ООН совершенно верно назвал Захарову "пресс-алкаше Лаврова", вероятно, намекнув, что вид у чиновницы как у человека, чья рюмка не пустует без "русской водки". Кроме того, отметим, что Лавров – глава российского министерства иностранных дел.

На днях петиция о возвращении исторического названия Московии набрала необходимое количество голосов и Президент Украины дал поручение правительству. В ответ пресс-алкаше Лаврова распсиховалась в своем телеграм-сливе о "попытках создания из Украины анти-России",

– написал Кислица.



Истерика Захаровой из-за петиции по переименованию России в Московию / Скриншот из ее телеграм-канала

Вместе с тем постоянный представитель Украины при ООН иронически отметил, что "безграничное партнерство" между Россией и Китаем "стерло границы", ведь в Пекине издали директиву, в которой говорится, что:

российский город Владивосток следует называть Хайшенвеном;

Уссурийск – Шуанченцзы;

Хабаровск – Боли;

Благовещенск – Хайланьбао;

остров Сахалин – Куэдао;

Нерчинск – Нибучу;

Николаев – Мяоцзе;

хребет Становой – Вайсинаньлин.

Очевидно, Кислица в частности хотел сказать, что почему-то Захарову не интересует, что Китай называет российские города на свой лад. Вероятно, это потому, что Москва превращается в колонию Пекина – а идти рабу против своего хозяина негоже.

Петиция по переименованию России

Вспомним, что недавно петиция об официальном переименовании России в Московию набрала более 25 тысяч голосов на сайте Офиса Президента. Впоследствии сам глава государства Владимир Зеленский ответил на инициативу, констатировав, что передал ее на рассмотрение Кабинету Министров.

По его словам, правовые основы отношений по названиям географических объектов регулируются Законом Украины "О географических названиях". То есть предложение об официальном переименовании России в Московию имеет международно-правовые аспекты.