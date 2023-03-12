После начала полномасштабного вторжения России в Украину проблема пророссийской Сербии снова вышла на первый план. Белград отказался присоединиться к санкциям и продолжил маневрировать между Западом и Москвой. Сейчас Сербия находится между двумя огнями, где, с одной стороны, финансовая поддержка ЕС и будущее в европейской семье государств, а с другой – реальная угроза силового вмешательства во внутреннюю политику страны со стороны России. 24 Канал проанализировал, может ли Сербия совершить резкий разворот на Запад, а также, что этому мешает.

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Идея "Великой Сербии": почему Белград исторически тяготеет к Москве

Уровень пророссийских настроений в сербском обществе и политикуме давно действительно впечатляет. Несмотря на то, что традиционно украинцы привыкли обращать внимание на приближенность к Кремлю венгерского премьера Виктора Орбана, или же политику двойных стандартов в Германии и Австрии, нигде в Европе нет такого насыщения пророссийскими нарративами, как в Сербии.

Белград отказался поддержать санкции против России после начала полномасштабного вторжения в Украину или хотя бы заблокировать российские телеканалы на территории страны, где активно распространяется дезинформация о российско-украинской войне.

Более того, сербские наемники активно участвуют в боевых действиях на стороне россиян, а улицы Белграда покрыты граффити, посвященными поддержке бывших псевдообразований "ЛДНР" и чествования тамошних боевиков и террористов.



Сербские наемники на блокпосте в Крыму во время оккупации полуострова Россией, 13 марта 2014 года / фото Getty Images

Обратите внимание! Близкие отношения между сербами и россиянами строились на протяжении нескольких столетий. Сначала Российская империя, затем СССР, а сегодня и Российская Федерация традиционно считается союзниками Сербии.



Уже в наши дни, для подпитки пропагандистской риторики, Кремль взял на вооружение мантру об участии НАТО в Балканских войнах, бомбардировку Белграда и другой территории бывшей Югославии, а в конце концов отделение Косово от Сербии. Почти во всех речах Владимир Путин вспоминает эти события, продвигая свою традиционную антизападную риторику.

При этом Путин полностью избегает контекста этих событий, ведь Гаагский трибунал осудил экс-президента Югославии Слободана Милошевича за преступления геноцида против боснийских мусульман и хорватов, а также за многочисленные военные преступления в Косово. В конце концов даже парламент Сербии проголосовал за резолюцию, осуждающую массовые убийства в Сребренице, хотя и отказались называть это геноцидом. Впрочем, пропагандистская мантра Кремля требует полного отбеливания Милошевича и его деятельности, что с радостью глотают местные националисты.

В отличие от Украины и многих восточноевропейских государств, националисты в Сербии являются движущей силой пророссийских и полностью антизападных настроений в своей стране. Они всячески поддерживают Владимира Путина и его политику, направленную против Украины. Именно представители сербских националистов еще с 2014 – 2015 годов принимают участие в войне против Украины на стороне российских сил и террористических группировок на Донбассе, а также пытаются сопротивляться намерениям Сербии нормализовать отношения с Косово и присоединиться к Евросоюзу.



В Белграде регулярно проходят пророссийские акции / фото Getty Images

Сербские националисты очень сосредоточены на идее "Великой Сербии", которая обострилась после распада Югославии. В этом у них даже есть что-то общее с Россией. Этот сербский национализм лишь упрощает влияние России на Балканах, которое она использует, чтобы будоражить народ. Именно поэтому сербы так остро воспринимают любые попытки Вучича улучшить отношения с Косово. Они не хотят, чтобы Косово становилось независимым или попадало в международные институты и тому подобное. То есть с одной стороны, это влияние России, а с другой – настроения самого общества,

– объясняет эксперт из Балкан Мария Гелетей.

Впрочем, так называемое союзничество с Россией всегда достаточно специфично и манипулятивно. Нужно отдавать себе отчет, что из-за имперских амбиций России, под любым союзничеством Москва понимает только покорность и контроль, в обмен на призрачную безопасность и политическую поддержку.

Президент Сербии Александар Вучич долгое время пытался маневрировать между Западом и Россией, однако с началом полномасштабного вторжения в Украину он предстал перед тем, что сам же называет "сложным выбором".



Вучич и Путин регулярно встречаются / фото AP

Сербия стремится к ЕС, но остается на крючке Кремля

Критики Александара Вучича, то есть проевропейски настроенной части сербского общества, возмущены попытками президента отмежеваться от войны в Украине и призывают присоединиться к санкциям Запада против России. Несмотря на агрессию Москвы и все военные преступления, совершенные российскими оккупантами на территории Украины, Вучич продолжает изображать нейтральность в отношениях между Западом и Кремлем. Впрочем, президент Сербии все же делает определенные намеки, что эта позиция в конце концов может измениться.

Накануне поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности Александар Вучич написал в своем инстаграме, что отправляется туда для ряда "тяжелых встреч", ведь Сербия и Запад имеют разные взгляды на некоторые события.

В общем, слово "тяжелый" станет одним из наиболее употребляемых сербским президентом за последнее время. Ситуация вокруг Украины обостряется, следовательно, это требует от всех проевропейских сил или тех, кто стремится к ним присоединиться, сделать окончательный выбор, чью сторону они все-таки поддерживают.

Вучич, при этом, находится в достаточно сложной внутренней ситуации. Несмотря на официальные намерения присоединиться к Европейскому Союзу, общественные настроения по этому вопросу остаются достаточно слабыми.

Справочно! Даже после начала полномасштабного вторжения в Украину опросы показали, что 51% сербов отказались бы от членства в ЕС, и лишь 34% заявили о готовности присоединиться к блоку. Владимир Путин по-прежнему возглавляет список любимых мировых лидеров для сербов, а 59% населения Сербии обвиняют Запад в войне в Украине.





Ультраправые сербские политсилы после начала полномасштабного вторжения все чаще заигрывают с Путиным / фото Getty Images

Российское вторжение в Украину не поколебало позиции Москвы в сербском общественном мнении, демонстрируя разочарование Западом и пророссийский нарратив, который в течение последних восьми лет пропагандировали проправительственные СМИ и таблоиды, которые сильно сформировали восприятие общественности,

– к такому выводу пришли в Belgrade Centre for Security Policy.

Российская пропаганда сыграла в этом вопросе ключевую роль. Начиная с 2014 года сербская общественность получала только российскую трактовку истории и событий, связанных с Украиной:

Наибольшую роль среди российских СМИ в Сербии играют сербскоязычные Sputnik Srbija и RT Balkan. Последний открылся в 2022 году, несмотря на все призывы МИД Украины не разрешать его вещания. RT Balkan сразу попал в громкий скандал, когда 5 января разместил рекламу о наборе в ЧВК "Вагнер".

И это, несмотря на то, что наемничество, как и участие в террористических группировках, являются уголовными преступлениями в Сербии. Совет прессы Сербии наконец заявил, что не имеет полномочий применять санкции против телеканала.

Ситуация с RT Balkan наглядно демонстрирует, как даже в вопросе наемничества, сербские власти пытаются мягко реагировать, если дело доходит до отношений с Россией. Начиная с 2014 – 2015 годов было насчитано около 300 сербских граждан, участвовавших в войне на Донбассе на стороне боевиков. Несколько десятков из них были осуждены в самой Сербии, согласно закону о запрете наемничества, однако преступники получили лишь условные сроки. Это очень контрастирует с тем, как нескольким сербам присудили от 7 до 10 лет заключения за причастность к террористической группировке ИГИЛ.

В конце концов, российская пропаганда, насаждающая в сербском обществе нарратив антизападного реваншизма, несет прямую угрозу национальной безопасности Сербии. Используя общественные настроения, Россия способна оказывать давление на Вучича, заставляя его оставаться в российской орбите и не позволяя сделать полноценную интеграцию с Западом. За два дня до Мюнхенской конференции, куда Вучич поехал за "тяжелыми беседами", в Белграде собрался большой пророссийский митинг.



Сербские националисты вышли на митинг за Путина / EPA

Сотни сербских националистов и пророссийских активистов, часть из которых напрямую связана с ЧВК "Вагнер", вышли на улицы столицы с требованиями прекратить процесс нормализации отношений с Косово, хотя это позволило бы существенно снизить напряжение между Сербией и отколовшимся регионом. В частности, это также позволит сдвинуть с мертвой точки процесс вступления Сербии в Евросоюз без формального признания независимости Косово со стороны Белграда. План мира, приемлемый для всех сторон, но очень невыгодный для России.

Кремль привык время от времени подпитывать конфликт между Сербией и Косово, сохраняя угрозу полноценных боевых действий, которые в конечном итоге способны разжечь конфликты по всем Балканам. России необходимо сохранять ситуацию в регионе в состоянии заморозки и постоянной напряженности, чтобы иметь дополнительные рычаги давления на Евросоюз.

Любое обострение конфликта на Балканах станет проблемой, которая будет очень сильно беспокоить Европу и параллельно отвлекать ЕС от проблем Украины, ведь Косово гораздо ближе к Европе, чем Украина. Европе будет сложно решить, куда направлять ресурсы, что в конечном итоге может оказать негативное влияние на поддержку Украины,

– объясняет эксперт по вопросам Балкан Мария Гелетей.

Как только Александар Вучич попытался от этого отойти, Москва мгновенно организовала в Белграде протесты, где участники шли с плакатами "Косово – сердце Сербии" и "Предательство Косово – измена России!", а также напрямую угрожали убийством сербскому президенту. Нескольких активных участников акции в конце концов арестовали, а Вучич обвинил протестующих в "антисербской настроенности и проплаченности иностранцами" – вероятно, из России.

Есть ли у Сербии проукраинские настроения?

Несмотря на то, что общественные настроения в Сербии, подпитанные российской пропагандой, в большинстве своем достаточно антизападные, место для поддержки Украины там тоже остается. С начала полномасштабного вторжения Сербия приняла около 30 тысяч украинских беженцев, а по улицам Белграда проходили небольшие проукраинские митинги.



3 июня 2022 года президент Вучич посетил 67 украинцев, проживавших в центре беженцев во Вране / фото с фейсбук-страницы президента Сербии

В то же время Александар Вучич отмечает, что сербы, пережившие бомбардировки НАТО во время войны в Косово в 1999 году, видят нечто общее с сегодняшней ситуацией в Украине и могут сочувствовать украинцам.

С самого начала мы осудили то, что произошло 24 февраля. И мы всегда очень поддерживали территориальную целостность Украины. И даже сегодня я могу вам подтвердить: да, Крым, Донбасс, Херсон – это все часть Украины,

– подчеркнул президент Сербии.

Впрочем, Вучича беспокоит то, что он называет "политикой двойных стандартов" со стороны Запада. По его мнению, мир воспринимает территориальную целостность Украины несколько иначе как территориальную целостность Сербии, ведь для многих сербов Косово до сих пор остается главной "политической и психологической проблемой".

Украина же, со своей стороны, не спешит с признанием независимости Косово, несмотря на то, что поддержка украинской борьбы против России там очень высокая. В конце концов, некоторые эксперты по Балканам считают, что это могла бы быть хорошая идея, ведь впоследствии, присоединение Косово к международным организациям, как полноценного члена, позволило бы усилить позиции Украины на международной арене.

В то же время Мария Гелетей считает, что Украина, наконец, должна признать независимость Косово, но с этим решение не стоит очень спешить. Вопрос Косово является большим международным прецедентом, а Путин его постоянно использует, когда пытается оправдать оккупацию Донбасса и Крыма. Он приводит Косово как пример права на самоопределение народа, хотя по сравнению с ситуацией в Украине там есть принципиальная разница. Если Украина будет сильно спешить с подобным решением, это в конечном итоге может быть использовано против нас.

Если послушать некоторых западных аналитиков, они считают, что, когда в конце войны начнутся переговоры, возможно, Украине придется идти на уступки. То есть официальная позиция Запада совпадает с украинской о том, что Украина должна оставаться в границах от 1991 года. Однако некоторые эксперты рассматривают и варианты территориальных уступок с нашей стороны. Важно понимать, что в том случае, когда Украина сейчас признает независимость Косово, то есть фактическое изменение границ Сербии, нам потом вспомнят это как аргумент, чтобы мы согласились на то, чтобы отдать часть своей территории,

– объясняет эксперт по вопросам Балкан.

Однако после войны и вступления Украины в Евросоюз признание Косово может стать естественным процессом, ведь как Косово, так и Сербия также двигаются в сторону членства в ЕС. Таким образом, через несколько лет Украине уже придется признавать Косово, как составную часть единого союза, без концентрации на национальных границах Сербии.

Следует отметить, что после начала войны в Украине Сербия активнее стала отказываться от сотрудничества с Россией. В СМИ появилась информация, что якобы Сербия поставляла Украине артиллерийские боеприпасы . Согласно сообщениям, поставки происходили не напрямую, а через ряд посредников и перепродажи в другие страны. Москва очень остро отреагировала на эту информацию и даже потребовала от Сербии официальных объяснений . В конце концов минобороны Сербии заявило, что они напрямую не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта.

. Согласно сообщениям, поставки происходили не напрямую, а через ряд посредников и перепродажи в другие страны. . В конце концов минобороны Сербии заявило, что они напрямую не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта. При этом Белград время от времени совершает определенные антироссийские действия. К примеру, в августе 2022 года Александр Вучич заявил, что Сербия не станет размещать на своей территории военные базы России, но подчеркнул, что данное решение касается также любого иностранного военного контингента на территории страны. Впрочем, Сербия планирует тренировать свое войско по стандартам НАТО, что частично намекает на возможные намерения Сербии в будущем все же присоединиться к Альянсу.

Впрочем, даже несмотря на некоторые шаги в противоположную сторону России, такое маневрирование и неопределенность, что постоянно прослеживается в заявлениях президента Сербии, не позволяет поверить в искренность его слов об Украине. Сербия действительно голосует за украинские резолюции в ООН по территориальной целостности и суверенитету, направляет гуманитарную помощь и электрогенераторы.

Эксперты по вопросам Балкан считают, что Вучич просто пытается подыгрывать общей позиции Евросоюза для продолжения финансовой поддержки. Украинская дипломатия в Сербии должна стать жестче, чтобы в конце концов дожать Белград присоединиться к санкциям против России.

Почему Украина должна развивать более глубокое сотрудничество с Сербией

Несмотря на то, что сербское общество сегодня очень пророссийски настроено, Украина не должна отказываться или пренебрегать отношениями с Сербией. Если прекратить противодействие российскому влиянию в Сербии и не достичь присоединения Белграда к санкциям, это может повлиять на отношения Украины еще с несколькими странами Балкан, где сербское, а следовательно и пророссийское лобби, сегодня очень мощное.

Обратите внимание! Несмотря на то, что Вучич обвиняет Запад в двойных стандартах, он сам проводит похожую политику в соседних Черногории и Боснии и Герцеговине.



С одной стороны, Сербия признает территориальную целостность Боснии, а с другой – поддерживает сепаратистскую политику местных сербов, которыми руководит давний друг Владимира Путина – Милорад Додик. Руководитель Республики Сербской, которая входит в состав Боснии, еще в 2014 году поддержал оккупацию Крыма и постоянно создает напряжение внутри своей страны.





Милорад Додик с Путиным / фото росСМИ

В частности, Белград собственноручно усугубляет политический кризис внутри Черногории, где даже несмотря на прямые военные поставки для ВСУ, общество разделилось в вопросе войны в Украине. Сторонники ЕС и НАТО, а также роста независимости от Сербии, преимущественно поддерживают Украину. Сторонники многочисленных просербских партий, хотя и не открыто приветствуют агрессию России против Украины, в итоге выступают за дружбу с Москвой.

Так или иначе, Украина должна работать над тем, чтобы привлечь Сербию на свою сторону. Основная проблема сербско-украинских отношений заключается в нехватке ресурсов на продвижение проукраинской позиции внутри Сербии. Пока Россия тратит миллиарды долларов на организацию пропагандистского вещания на территории Сербии, у Украины не хватает средств даже на открытие полноценного культурного центра.

Впрочем, Украина может присоединиться к усилиям Европы по переориентации Сербии на Запад. План по урегулированию ситуации между Сербией и Косово, предложенный Европой, уже нашел поддержку у лидеров обеих сторон. В то же время Сербия очень сильно зависит от финансовых вливаний со стороны Запада, так что шансы на реализацию такого плана достаточно высоки. Проблемой Сербии остается лишь чрезмерное российское влияние на сербское общество и радикально настроенные прокремлевские силы.

Украина, со своей стороны, может предложить Сербии совместное движение к вступлению в Евросоюз, подобно тому, как сегодня Украина рассматривается как потенциальный член ЕС вместе с Молдовой и Грузией. В частности, следует рассмотреть возможность углубления экономического сотрудничества с Сербией и помочь этой стране отойти от ряда зависимостей от России. Подобные позитивные намерения Украины могут стать дополнительным стимулом для Сербии одобрить санкции против России и ускорить выход этой страны с российской орбиты.