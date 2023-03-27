Российские политические и бизнес круги продолжат выяснять между собой отношения, но никогда не объединятся, чтобы свергнуть Путина от власти. Об этом 24 Канала рассказал народный депутат Украины Олег Дунда.

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"Это внутривидовая борьба внутри России. То есть они начинают жрать друг друга", – добавил спикер.

Платят за свою безопасность

Дунда убежден, что элита внутри Москвы настолько труслива и задавлена, что никогда не пойдет против Путина. Начиная с Березовского, заканчивая Дерипаской, они еще с девяностых привыкли платить за свою безопасность.

Если бы у власти были сильные бандугруппировки, они бы платили им. Выбрали силу ФСБ – они начали ей платить. Никогда у них не было такой храбрости и упорства отстаивать то, что они считают целесообразным,

– подчеркнул нардеп.

Он убежден, что не стоит возлагать никакие надежды на политическую элиту России.

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Российская "оппозиция" не имеет политического будущего

По словам Дунды, политическая элита вне России, так называемая белая эмигрантская оппозиция уже начинает понимать, что не имеет никакого будущего, возможно, они будут консультантами, но не больше. Он считает, что после смуты в России власти получат местные региональные элиты, которые будут иметь отношение к земле, но не условный Каспаров, Гудков и другие.

Они раньше спорили с этим, но теперь признали, что будущая власть вырастет из нынешней политической системы Путина,

– добавил говорящий.

Денуклеаризация России

Некоторые россияне уже сейчас понимают, что наличие в России ядерного оружия – не элемент стабилизации ситуации, а предпосылка хаоса и неуверенности, сообщил народный депутат. Они понимают, что в Москве не должно быть ядерного оружия.

Спрашивается, как сделать эту денуклеаризацию. Дуда видит единственно возможным вариантом такой, какой в свое время сделали Украина, Белоруссия и Казахстан.

Эти страны, чтобы сесть за стол переговоров и быть международно признанными, просто отказались от ядерного оружия. Это в будущем касается и Дагестана, Татарстана и других регионов, которые отдадут ядерное оружие ради того, чтобы их признали легитимными новейшими государствами, считает нардеп.

Настанет момент, когда в Украину на переговоры прибежит Евгений Пригожин, который скажет: у меня есть Брянск, Курск, Белгород, я сделаю там небольшое государство и буду вам, украинцы, помогать только предоставить гарантии безопасности,

– заметил спикер.

Он уверен, что в этот момент для Украины встанет вопрос, готова ли она временно согласиться на это ради того, чтобы меньше наших воинов погибли в войне, а потом уже через 2-3 года решит вопрос Пригожина, когда угроза с востока исчезнет.