Об этом в комментарии 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он предположил, что это может быть все, что угодно.
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"Вплоть до физического устранения – пытки, тюрьма, убийство. Вы же видите, режим – безумный. Он же не остановится ни перед чем", – заявил он.
Гудков предполагает, что, возможно, что-то произошло, что эту аудиозапись обнародовали только сейчас.
"Возможно, она только пришла. Возможно, только сейчас была возможность переправить её. Там тысяча вариантов", – отметил российский оппозиционный политик.
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Кто мог сделать аудиозапись
Он отметил, что, возможно, эта запись была сделана определенной западной спецслужбой, которая долго думала – давать ли её украинцам.
"А какой будет эффект, не будет ли обратного эффекта?" А потом решили, договорились, предоставили. Возможно, это была запись ФСБ. И некоторые умные люди её оттуда достали и передали тому, кому надо. И на это ушло 2 месяца, допустим,
– рассказал он.
По его мнению, могут быть разные варианты, чего аудиозапись обнародовали только сейчас.
"Мы можем только предполагать и догадываться, что там, почему эта запись ждала 2 месяца своего слушателя и зрителя. Это могло происходить по разным причинам", – сказал Гудков.
Неслучайность
Он предполагает, что, возможно, это и неслучайное совпадение, что такой аудиофайл обнародовали после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.
"Этот ордер – удар не столько по Путину, а сколько по элитам. Когда вы, ребята, либо думайте, либо поедете поездом в Гаагу. И там мест хватит всем", – заявил российский оппозиционный политик.
Что известно о возможном разговоре Ахмедова и Пригожина
- В сети обнародовали аудиозапись, где якобы российский миллиардер Фархад Ахмедов и российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, годами обогащавшиеся благодаря Кремлю, критикуют режим Владимира Путина. Вероятно, эта запись была сделана около 2 месяцев назад.
- В разговоре голос, похожий на голос олигарха Ахмедова, назвал российского диктатора "сатаной" и добавил, что тот "никогда не был настоящим лидером", а скорее "медиагероем". Голос, похожий на голос продюсера Пригожина, заявил, что, "в принципе, тот похоронил русский народ".
- На аудиозапись отреагировал Иосиф Пригожин. Он начал оправдываться за сказанное и заявил, что этот разговор – якобы фейк и постановление, сгенерированное нейросетью.