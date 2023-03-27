Про це в коментарі 24 Каналу заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він припустив, що це може бути все, що завгодно.

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"Аж до фізичного усунення – тортури, тюрма, вбивство. Ви ж бачите, режим – божевільний. Він же не зупиниться ні перед чим", – заявив він.

Гудков припускає, що, можливо, щось таки відбулося, що цей аудіозапис оприлюднили лише нині.

"Можливо, він лише дійшов. Можливо, лише зараз була можливість надіслати його. Там тисяча варіантів", – зауважив російський опозиційний політик.

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Хто міг зробити аудіозапис

Він зазначив, що, можливо, цей запис був зроблений певною західною спецслужбою, яка довго думала – чи давати його українцям.

"А який буде ефект, чи не буде зворотного ефекту?" А потім вирішили, домовилися, надали. Можливо, це був запис ФСБ. І певні розумні люди його звідти дістали й передали тому, кому треба. І на це пішло 2 місяці, допустимо,

– розказав він.

На його думку, можуть бути різні варіанти, чого аудіозапис оприлюднили лише нині.

"Ми можемо лише припускати й здогадуватися, чи що там, чому цей запис чекав 2 місяці свого слухача та глядача. Це могло відбуватися з різних причин", – сказав Гудков.

Невипадковість

Він припускає, що, можливо, це й невипадковий збіг, що такий аудіофайл оприлюднили після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна.

"Цей ордер – удар не стільки по Путіну, а скільки по елітах. Коли ви, хлопці, або думайте, або поїдете потягом в Гаагу. І там місць вистачить всім", – заявив російський опозиційний політик.

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