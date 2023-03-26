Подібні розмови зовсім не означають засудження агресивних дій Росії, вони радше критикують неуспішність російської агресії. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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В цих повідомленнях Жирнова найбільше здивувало, що така розмова з'явилася досить пізно. Він був впевнений, що з минулого року є люди, які не задоволені цією "невдалою і дурною" війною Путіна.

Адже люди, які протягом 23 років підтримували режим Путіна і зробили собі величезні статки, зараз їх невпинно втрачають.

Ексспівробітник КДБ нагадав, що майже одразу після початку війни капітал найбільших російських фірм на 80 мільярдів доларів.

Тобто люди через дурне рішення Путіна втрачають гроші і це продовжуватиметься й далі,

– додав спікер.

Російським олігархам стало складно

Жирнов наголосив, що зараз в російської економіки є великі проблеми. Багато бізнесменів потрапили під санкції, комусь стало складніше працювати, хтось був змушений повернути своїх дітей із західного університету, хтось вивіз сім'ю з Лондона.

В Росії, за списками Forbes, 117 доларових мільйонерів і вони всі втрачають гроші.

Жирнова дивує, що за цей рік війни російські олігархи не висловлювали свого невдоволення, за винятком поодиноких фактів.

Але не так, що ті люди прямо між собою десь в бані чи за пляшкою горілки матюкали Путіна і засуджували. І ось нарешті такий запис з'явився. Я вважаю, що він справжній,

– зауважив експерт.

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Важливо дізнатись, хто "злив" запис

Жирнов акцентував, що лишається питання, хто оприлюднив цей запис. Можливо, його метою було показати, що люди, зокрема багаті і серйозні не поділяють позицію Путіна і влади, але з іншого боку – це може бути просто робота їхніх конкурентів, які захотіли їх потопити.

І тепер чекають, коли Путін нагодує їхніх конкурентів полонієм чи новичком, чи просто до стінки притисне, чи посадить їх до в'язниці за дискредитацію армії,

– додав мовець.

Він припустив, що таку історію могли і сфабрикувати, адже сучасні технології це дозволяють. Тому для початку потрібно все ж з'ясувати справжність цього запису.

Російська опозиція не завжди на боці України

Жирнов наголосив, що російські опозиціонери не завжди асоціюються з прямою підтримкою України. Адже люди, які називають себе опозицією в Росії, можуть займати різні сторони в цій війні.

Є велика кількість людей, які ненавидять Україну, які ненавидять український народ, ненавидять українську мову по типу Гіркіна. Вони Путіна критикують, за те, що він неправильно з вами воює, мовляв, треба воювати набагато гірше,

– зауважив колишній співробітник розвідки Росії.

Такі люди наголошують, що потрібен ще один Маріуполь чи Буча, необхідно всі українські міста стерти з лиця землі. Дуже багато олігархів виступають не проти війни, а проти того, що її Путін бездарно веде, а вони витрачають свої гроші, резюмував Жирнов.

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