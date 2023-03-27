Об этом 24 Канала рассказал политический аналитик Александр Кочетков. Он пояснил, что такой ход – это запугивание всех медийных лиц, критикующих власть или поддерживающих предателей.
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При чем здесь Валерий Меладзе
26 марта в сети появился запись скандального телефонного разговора между российским миллиардером Фархадом Ахмедовым и российским музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным, которая прошла еще два месяца назад. Теперь им очень заинтересовались в России.
По словам Александра Кочеткова, ни для кого не было смысла фальсифицировать этот разговор.
Подобных записей много. И это предупреждение для всей псевдоэлиты России,
– отметил политический аналитик
Иосиф Пригожин – это продюсер, в частности Валерия Меладзе, пытающегося оставаться "украинцем". После скандалов у него начали отменять концерты, и певец обратился к Пригожину с просьбой все уладить. Сразу после этого запись с телефонным разговором появилась на просторах интернета. И это не случайность.
Политический аналитик о скандальном разговоре Пригожина и Ахмедова: смотрите видео
Кто стоит за "сливом" разговора
По словам Кочеткова, утечка аудиозаписи идет из Федеральной службы России.
"Это было сделано с четким посылом – не защищать тех, кого власть считает предателями, не проявлять собственное мнение, потому что будут проблемы, потому что так будет с каждым", – пояснил политаналитик.
Он добавил, что ФСБ якобы намекает, что сначала они осветят провокационные материалы, а затем человек может остаться без имущества, без работы, без возможностей. Даже за границу их перестанут выпускать – удрать будет некуда.
Скандальная беседа Ахмедова с Пригожиным: что известно
- На просторах интернета появилась аудиозапись телефонного разговора между российским миллиардером Фархадом Ахмедовым и известным российским музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Интересно отметить, что разговор состоялся примерно 2 месяца назад.
- Бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов подчеркнул, что в разговоре не столько критикуют действия российской власти, как их неуспешность.
- РосСМИ подтвердили, что аудиозапись является подлинной. Федеральная служба России уже принялась за это дело.