Про це 24 Каналу розповів політичний аналітик Олександр Кочетков. Він пояснив, що такий хід – це залякування усіх медійних осіб, які критикують владу чи підтримують "зрадників".

Дивіться також Крах режиму Путіна: політолог припустив, чи наважаться російські еліти на змову

До чого тут Валерій Меладзе

26 березня в мережі з'явився запис скандальної телефонної розмови між російським мільярдером Фархадом Ахмедовим та російським музичним продюсером Йосипом Пригожиним, яка відбулась ще два місяці тому. Зараз ним дуже зацікавились в Росії.

За словами Олександра Кочеткова, ні для кого не було сенсу фальсифікувати цю розмову.

Схожих записів є багато. І це попередження псевдоелітам Росії, що до всіх доберуться,

– зазначив політичний аналітик

Йосип Пригожин – це продюсер, зокрема Валерія Меладзе, який намагається залишатися "українцем". Після скандалів у нього почали скасовувати концерти, і співак звернувся до Пригожина з проханням все владнати. Одразу після цього запис з телефонною розмовою з'явився на просторах інтернету. І це не випадковість

Політичний аналітик про скандальну розмову Пригожина та Ахмедова: дивіться відео

Хто стоїть за "зливом" розмови

За словами Кочеткова, витік аудіозапису йде з Федеральної служби Росії.

"Це було зроблено з чітким посилом – не захищати тих, кого влада вважає зрадниками, не виявляти власну думку, бо будуть проблеми, бо так буде з кожним", – пояснив політаналітик.

Він додав, що ФСБ, мовби натякає, що спочатку вони висвітлять провокативні матеріали, а потім людина може залишитись без майна, без роботи, без можливостей. Навіть за кордон їх перестануть випускати – втекти буде нікуди.

Скандальна розмова Ахмедова з Пригожиним: що відомо