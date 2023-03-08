Мовиться про втрату підтримки кремлівського диктатора силовиками. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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За якої умови можливе повалення Путіна

Такий сценарій є імовірним у випадку важкої воєнної поразки Росії у війні проти України. Річ у тім, що путінський режим тримається на силовиках. Отже, якщо вони припинять підтримувати очільника Кремля, то може відбутися повалення влади й у Росії настане період смути.

Яковенко переконаний, що такий механізм є цілком можливим на відміну від просто повалення Путіна. А наслідком можуть стати протести у країні-агресорці.

Лише в цьому випадку ймовірний якийсь протест,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

На його думку, росіяни одразу відчують відсутність підтримки російського диктатора силовиками.

Яковенко припустив, за якого сценарію можливе повалення Путіна: дивіться відео

"Головним наслідком відсутності підтримки силовиками буде становище смути. Це було в історії Росії вже неодноразово", – підкреслив російський опозиційний журналіст.

Росіяни не здатні повалити Путіна