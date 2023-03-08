Мовиться про втрату підтримки кремлівського диктатора силовиками. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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За якої умови можливе повалення Путіна
Такий сценарій є імовірним у випадку важкої воєнної поразки Росії у війні проти України. Річ у тім, що путінський режим тримається на силовиках. Отже, якщо вони припинять підтримувати очільника Кремля, то може відбутися повалення влади й у Росії настане період смути.
Яковенко переконаний, що такий механізм є цілком можливим на відміну від просто повалення Путіна. А наслідком можуть стати протести у країні-агресорці.
Лише в цьому випадку ймовірний якийсь протест,
– зауважив російський опозиційний журналіст.
На його думку, росіяни одразу відчують відсутність підтримки російського диктатора силовиками.
Яковенко припустив, за якого сценарію можливе повалення Путіна: дивіться відео
"Головним наслідком відсутності підтримки силовиками буде становище смути. Це було в історії Росії вже неодноразово", – підкреслив російський опозиційний журналіст.
Росіяни не здатні повалити Путіна
- Росіяни зараз перебувають у легкій паніці через війну в Україні. Однак якщо почнеться нова хвиля мобілізації, населення Росії порине у важку депресію.
- Політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман зазначив, що у випадку оголошення нової мобілізації або війни проти України росіяни масово почнуть тікати з країни. Ба більше, масштаби відтоку населення з Росії набагато перевищуватимуть ті, які були після оголошення "часткової" мобілізації у вересні 2022 року.
- Водночас наразі революція в Росії є просто неможливою. Громадяни країни-агресорки ще не готові відстоювати свої інтереси всередині своєї держави. А ті окремі акти непокори у вигляді підпалів військкоматів або диверсій на залізниці поки не мають масового характеру.
- Крім того, Ейдман переконаний, що Росія має дати тріщину, яка згодом призведе до незворотних процесів і розвалу країни-агресорки. На його думку, вона має з'явитися у 2023 році після українського контрнаступу.