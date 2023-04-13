Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он добавил, что к большинству российской элиты уже пришло осознание неизбежности стратегического поражения.

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Значительная часть "хлопков" – это действия самих россиян

По его словам, многие россияне готовы сотрудничать с Украиной, а часть уже делает это. Одни работают в режиме передачи информации для Сил обороны Украины, а другие напрямую реализуя "активные мероприятия".

"Значительная часть "хлопков" на территории России – это результат действий российских граждан, которые готовы бороться с внутренней оккупацией – кровавым режимом Путина. Последние события в приграничных областях свидетельствуют о том, что определенные процессы внутри самой России уже продолжаются и будут только набирать обороты. Конечно, что подробнее мы сможем рассказать только после нашей победы и падения путинского режима", – подчеркнул Юсов.

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Представитель Главного управления разведки добавил, что большинство российских политиков и олигархов понимают, что впереди только стратегическое поражение России. Сейчас они рассчитывают в лучшем случае лишь побороться за ничью с сохранением собственных интересов. При этом часть уже активно сотрудничают с Украиной.

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