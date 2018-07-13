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Buzzfeed назвало топ-15 найдивніших вчинків Трампа на зустрічах світових лідерів

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Топ-15 найдивніших вчинків Трампа на зустрічах світових лідерів за версією Buzzfeed
Топ-15 найдивніших вчинків Трампа на зустрічах світових лідерів за версією Buzzfeed / Augsburger Allgemeine

Глава Білого дому Дональд Трамп любить привертати увагу до своєї персони під час різноманітних самітів. Президент США часто потрапляє у міжнародні скандали через свою експресивну поведінку.

Кореспонденти Buzzfeed склали рейтинг із 15 найдивніших вчинків Дональда Трампа на зустрічах світових лідерів, навівши як приклади цитати з його Twitter-акаунта, фото- і відеоматеріали.

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1. 11 липня під час сніданку лідерів країн-членів НАТО він заявив, що Німеччина "повністю контролюється Росією". 

2. Трамп вийшов із залу засідання після того, як атакував своїх союзників з Альянсу вимогою щодо збільшення  витрат на оборону до 4% від ВВП їхніх країн.

3. Зрештою, глава Білого дому запропонував повернути Росію в G7.

4. Лідер США любить називати важливі міжнародні угоди "найгіршими угодами в історії".

5. Між тим, раніше Трамп охарактеризував канцлерку ФРН як "чудового торговця". Це було сказано у відповідь на детальне пояснення Меркель, чому вона проти повернення Росії в G7/G8.

6. Він сказав, що Крим російський, тому що всі його жителі говорять по-російськи.

7. Глава Білого дому запізнився на сніданок, присвячений гендерній рівності.

8. Він написав в Twitter, що передумав з приводу підсумкової заяви лідерів G7.

"На підставі брехливих заяв Джастіна (Трюдо) на його прес-конференції і того факту, що Канада дере височенні тарифи з наших американських фермерів, працівників і компаній, я вказав членам Палати представників США не затверджувати комюніке (G7) під час розгляду тарифів на автомобілі за потік американський ринок", написав американський президент.

9. Трамп відштовхнув прем'єр-міністра Чорногорії на торішньому саміті НАТО.

10. Президент США мав коротку розмову віч-на-віч із Володимиром Путіним після обіду на саміті G20.

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11. Він дозволив своїй дочці Іванці зайняти на деякий час його місце на зустрічі лідерів країн "Великої двадцятки".

12. Трамп виголосив настільки дивну промову, що інші світові лідери не цілком зрозуміли, що він хоче сказати, і просто почали переглядатися.

13. Трамп хотів потиснути руку президенту Франції Еммануелю Макрону, але той просто ухилився.

14. Знову епізод із рукостисканням: глава Білого дому потиснув Макрону руку, але щось пішло не зовсім за планом.

​Фотографія руки Макрона, сильно стиснутої Трампом
Фотографія руки Макрона, сильно стиснутої Трампом

15. І в останньому пункті автори публікації розповідають про момент, коли лідери Великобританії, Італії, Німеччини, Франції, Японії та Канади пішли прогулятися вулицями міста Таорміна, що на Сицилії, а Трамп поїхав за ними на автомобілі для гольфу.

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Теги: Новини політики НАТО Дональд Трамп Новини США Велика сімка
Джерело: 24 Канал
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