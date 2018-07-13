Freedom House навів Трампу причини "ненормальності" Путіна: перелік

Американська неурядова дослідницька та правозахисна організація Freedom House підготувала для президента Дональда Трампа перелік причин, чому "з Володимира Путіна не вийде друга".

Про це пише "Голос Америки".

Перш за все у Freedom House наголошують, що з Путіним не варто дружити.

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В організації наголосили, що Кремль звинувачують в організації вбивств за кордоном. Також Москва тримає в ув'язненні політичних опонентів. Вона вдерлася в Грузію та Україну, а окрім того, підтримує диктаторів у низці країн та націоналістичні партії у Європі.

"Путін відправив російських спецпризначенців до Криму у лютому 2014-го року, після того, як протестувальники скинули корумпованого українського презиента Віктора Януковича, контрольованого Кремлем. Захопивши контроль над регіоном силою, окупаційна влада сфальшувала референдум, щоб провести його формальну анексію Росією, яку не визнала міжнародна спільнота", – відзначають у Freedom House.