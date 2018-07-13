Freedom House привел Трампу причины "ненормальности" Путина: перечень

Американская неправительственная исследовательская и правозащитная организация Freedom House подготовила для президента Дональда Трампа перечень причин, почему "из Владимира Путина не получится друга".

Об этом пишет "Голос Америки".

Прежде всего в Freedom House отмечают, что с Путиным не стоит дружить.

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В организации отметили, что Кремль обвиняют в организации убийств за рубежом. Также Москва держит в заключении политических оппонентов. Она ворвалась в Грузию и Украину, а кроме того, поддерживает диктаторов в ряде стран и националистические партии в Европе.

"Путин отправил российских спецназовцев в Крым в феврале 2014-го года, после того, как протестующие сняли коррумпированного украинского презиента Виктора Януковича, контролируемого Кремлем. Захватив контроль над регионом силой, оккупационная власть сфальсифицировала референдум, чтобы провести его формальную аннексию Россией", – отмечают в Freedom House.