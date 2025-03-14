Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США в інтерв'ю Шарил Атткіссон.

До теми Трамп анонсував деталі щодо перемир'я в Україні наступного тижня

Що сказав Трамп про позицію Росії щодо перемир'я

Дональд Трамп зазначив, що війна в Україні є жахливою та кривавою. Водночас він наголосив, що процес укладання домовленостей про перемир'я йде добре.

Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською групою, і ми намагаємося укласти таку ж угоду з Росією, і я думаю, що поки що все йде добре,

– сказав президент США.

Він зауважив, що вже в понеділок, 17 березня, світ дізнається трохи більше деталей щодо цього перемир'я і "все буде добре". Окремо глава Білого дому підкреслив, що не применшує складнощів в укладанні цього перемир'я між Україною та Росією.

Пізніше під час виступу з промовою у Мін'юсті США Дональд Трамп також заявив, що у питанні перемир'я у нього "все добре" з Україною та Росією.

"Сьогодні у нас було кілька дуже хороших дзвінків з Росією і з Україною. Вони (Київ – 24 Канал) погодилися на припинення вогню, і тепер нам треба досягти цього з Росією. А це нелегко. Це непросте завдання. Але я думаю, що ми це зробимо", – резюмував Трамп.

Окрім того, він повторив, що без нього про закінчення війни "ніхто б не говорив", а сам конфлікт би "тривав роками" і гинули б "мільйони людей".

Без мене це б просто продовжувалося. Зараз ми прагнемо припинення вогню з Росією. І у нас були дуже хороші переговори про це. Ми отримали дуже хороші відповіді. І я можу сказати вам, що війни не було б, якби я був президентом, і це просто на 100% не сталося б, ніколи б не сталося,

– наголосив глава Білого дому.

Він також сказав, що у нього "хороші та професійні стосунки" з Владіміром Путіним, і думає, що "будуть дуже хороші результати".

"Ми повинні побачити, що станеться. Попереду ще довгий шлях. Бої неймовірні", – резюмував Дональд Трамп.