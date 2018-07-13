23:08
13 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 18°C
  • суббота
    23°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Что южноафриканские буры забыли в Царстве Пини. "Импортозамищение" слов
Вєсті Кремля
22:45, сегодня
Вести.UA. Антикоррупционное давление Порошенко. Ностальгия экс-регионалов
Вєсті.UA
21:46, сегодня
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Buzzfeed назвал топ-15 самых странных поступков Трампа на встречах мировых лидеров

187 Читати новину українською
Топ-15 самых странных поступков Трампа на встречах мировых лидеров по версии Buzzfeed
Топ-15 самых странных поступков Трампа на встречах мировых лидеров по версии Buzzfeed / Augsburger Allgemeine

Глава Белого дома Дональд Трамп любит привлекать внимание к своей персоне во время различных саммитов. Президент США часто попадает в международные скандалы из-за своего экспрессивного поведения.

Корреспонденты Buzzfeed составили рейтинг из 15 самых странных поступков Дональда Трампа на встречах мировых лидеров, приведя примеры цитаты из его Twitter-аккаунта, фото- и видеоматериалы.

Читайте также: Freedom House привел Трампу причины "ненормальности" Путина: перечень

1. 11 июля во время завтрака лидеров стран-членов НАТО он заявил, что Германия "полностью контролируется Россией".

2. Трамп вышел из зала заседания после того, как атаковал своих союзников по Альянсу требованием об увеличении расходов на оборону до 4% от ВВП их стран.

3. Наконец, глава Белого дома предложил вернуть Россию в G7.

4. Лидер США любит называть важные международные соглашения "худшими соглашениями в истории".

5. Между тем, ранее Трамп охарактеризовал канцлера ФРГ как "замечательного торговца". Это было сказано в ответ на детальное объяснение Меркель, почему она против возвращения России в G/ G8.

6. Он сказал, что Крым российский, потому что все его жители говорят по-русски.

7. Глава Белого дома опоздал на завтрак, посвященный гендерному равенству.

8. Он написал в Twitter, что передумал по поводу итогового заявления лидеров G7.

"На основании лживых заявлений Джастина (Трюдо) на его пресс-конференции и тот факт, что Канада дерёт высоченные тарифы с наших американских фермеров, работников и компаний, я указал членам Палаты представителей США не утверждать коммюнике (G7) при рассмотрении тарифов на автомобили за поток американский рынок", – написал американский президент.

9. Трамп оттолкнул премьер-министра Черногории на прошлогоднем саммите НАТО

10. Президент США имел короткую беседу с глазу на глаз с Владимиром Путиным после обеда на саммите G20.

Читайте также: "Малыш Трамп": в небо над Лондоном подняли гигантскую воздушную карикатуру на президента США

11. Он позволил своей дочери Иванке занять на некоторое время его место на встрече лидеров стран "Большой двадцатки".

12. Трамп произнес столь странную речь, что другие мировые лидеры не вполне поняли, что он хочет сказать, и просто начали пересматриваться.

13.Трамп хотел пожать руку президенту Франции Эммануэлю Макрону, но тот просто ушел.

14.Опять эпизод с рукопожатием: глава Белого дома пожал Макрону руку, но что-то пошло не совсем по плану.

​Фотографія руки Макрона, сильно стиснутої Трампом
Фотография руки Макрона, сильно сжатой Трампом

15. И в последнем пункте авторы публикации рассказывают о моменте, когда лидеры Великобритании, Италии, Германии, Франции, Японии и Канады пошли прогуляться по улицам города Таормина, на Сицилии, а Трамп поехал за ними на автомобиле для гольфа.

Читайте также: Приключения "Малыша Трампа" в Лондоне: забавные коллажи из соцсетей

 

Теги: Дональд Трамп Новости политики Новости США НАТО большая семерка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
сегодня, 23:00 Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
Іван Яковина 12
О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
сегодня, 22:02 О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
Юрій Бутусов 510
5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
12 июля, 19:00 5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
248
"Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
сегодня, 21:00 "Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
Сергій Лещенко 182
Пленник Кремля: яркие факты из биографии, фильмы и цитаты Олега Сенцова
сегодня, 20:00 Пленник Кремля: яркие факты из биографии, фильмы и цитаты Олега Сенцова
Катерина Петренко 140
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
Названы причины систематических нападений на ветеранов войны в Украине
 21 мая , 13:07
Украинские туристы уже более суток не могут вылететь из Египта: в МИД назвали причину
 28 апреля , 13:14
В Одессе отметили 100 лет создания Военно-морских Сил Украины: видео
 29 апреля , 16:19
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук