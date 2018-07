Buzzfeed назвал топ-15 самых странных поступков Трампа на встречах мировых лидеров

Глава Белого дома Дональд Трамп любит привлекать внимание к своей персоне во время различных саммитов. Президент США часто попадает в международные скандалы из-за своего экспрессивного поведения.

Корреспонденты Buzzfeed составили рейтинг из 15 самых странных поступков Дональда Трампа на встречах мировых лидеров, приведя примеры цитаты из его Twitter-аккаунта, фото- и видеоматериалы.

Читайте также: Freedom House привел Трампу причины "ненормальности" Путина: перечень

1. 11 июля во время завтрака лидеров стран-членов НАТО он заявил, что Германия "полностью контролируется Россией".

.@POTUS: "It certainly doesn't seem to make sense that [Germany pays] billions of dollars to Russia and now we have to defend them against Russia." pic.twitter.com/QTq38LaaRp — Fox News (@FoxNews) 11 липня 2018 р.

2. Трамп вышел из зала заседания после того, как атаковал своих союзников по Альянсу требованием об увеличении расходов на оборону до 4% от ВВП их стран.

3. Наконец, глава Белого дома предложил вернуть Россию в G7.

Here's Trump's full comments on Russia and the G-7 pic.twitter.com/CVQ54zy8ky — Matt Berman (@Mr_Berman) 8 червня 2018 р.

4. Лидер США любит называть важные международные соглашения "худшими соглашениями в истории".

5. Между тем, ранее Трамп охарактеризовал канцлера ФРГ как "замечательного торговца". Это было сказано в ответ на детальное объяснение Меркель, почему она против возвращения России в G/ G8.

6. Он сказал, что Крым российский, потому что все его жители говорят по-русски.

7. Глава Белого дома опоздал на завтрак, посвященный гендерному равенству.

8. Он написал в Twitter, что передумал по поводу итогового заявления лидеров G7.

"На основании лживых заявлений Джастина (Трюдо) на его пресс-конференции и тот факт, что Канада дерёт высоченные тарифы с наших американских фермеров, работников и компаний, я указал членам Палаты представителей США не утверждать коммюнике (G7) при рассмотрении тарифов на автомобили за поток американский рынок", – написал американский президент.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 червня 2018 р.

9. Трамп оттолкнул премьер-министра Черногории на прошлогоднем саммите НАТО

10. Президент США имел короткую беседу с глазу на глаз с Владимиром Путиным после обеда на саммите G20.

Читайте также: "Малыш Трамп": в небо над Лондоном подняли гигантскую воздушную карикатуру на президента США

11. Он позволил своей дочери Иванке занять на некоторое время его место на встрече лидеров стран "Большой двадцатки".

12. Трамп произнес столь странную речь, что другие мировые лидеры не вполне поняли, что он хочет сказать, и просто начали пересматриваться.

Their faces say everything:

A whisper & light laugh as Trump uses NATO ceremony to scold members for not paying fair share. pic.twitter.com/jzvuWN8dNi — Sarah Kelly (@SarahKellyTV) 25 травня 2017 р.

13.Трамп хотел пожать руку президенту Франции Эммануэлю Макрону, но тот просто ушел.

Pure gold. Macron walks towards Trump then swerves to greet Merkel. Handshakes others before finally greeting Trump pic.twitter.com/qKk1eeb9ZC — HawaiiDelilah (@HawaiiDelilah) 25 травня 2017 р.

14.Опять эпизод с рукопожатием: глава Белого дома пожал Макрону руку, но что-то пошло не совсем по плану.



Фотография руки Макрона, сильно сжатой Трампом

15. И в последнем пункте авторы публикации рассказывают о моменте, когда лидеры Великобритании, Италии, Германии, Франции, Японии и Канады пошли прогуляться по улицам города Таормина, на Сицилии, а Трамп поехал за ними на автомобиле для гольфа.

Читайте также: Приключения "Малыша Трампа" в Лондоне: забавные коллажи из соцсетей