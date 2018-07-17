В США демократы раскритиковали объяснения Трампа про "оговорку"

С момента окончания пресс-конференции с участием президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом прошло 24 часа. По возвращении домой Трамп заявил о том, что оговорился на встрече с Путиным.

Об этом сообщает CNN.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что полностью доверяет разведке страны и соглашается с ее выводами о том, что Россия вмешивалась в американские выборы.

Однако представители республиканской и демократической партий заявляют о том, что Трамп организовал пресс-конференцию с объяснениями слишком поздно.

Президент Трамп пытался отмахнуться от того, что он сказал вчера. 24 часа – слишком поздно, и в неправильном месте. Если президент не может прямо сказать Путину, что он не прав, а мы правы, и наши разведывательные органы правы, то это неэффективно, а что еще хуже – это признак слабости,

– сказал лидер демократов в Сенате США Чак Шумер.

Он также отметил, что Путин продолжает использовать Трампа, поскольку у того нет мужества, силы, может, даже убеждения, чтобы сказать в лицо Путину то, что он пытался сказать несколько минут назад.

Бывший координатор борьбы с терроризмом в Белом доме Ричард Кларк отметил, что на саммите в Хельсинки Трамп был "контролируемым имуществом" объяснив, что этот термин применяется в разведке в отношении лиц в правительстве другой страны, которые делают то, что им говорят манипулируя с помощью компромата или других рычагов давления.