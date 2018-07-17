Трамп заявив, що "обмовився" під час зустрічі з Путіним: подробиці

Президент США Дональд Трамп розповів журналістам, що повністю довіряє розвідці країни та погоджується з її висновками про те, що Росія втручалась в американські вибори.

Про це інформує Reuters.

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За словами очільника Білого дому, він довіряє розвідці США, а ось на спільній прес-конференції з лідером РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі він "обмовився".

Окрім цього, Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, заявив, що вірить і підтримує розвідку США, а також приймає їхній висновок про те, що Росія втручалася в американські вибори в 2016 році.

Також він зазначив, що "дії Росії не вплинули на результати голосування", тому його адміністрація буде діяти "агресивно", щоб захистити вибори у Конгрес у листопаді 2018 року.

Нагадаємо, на спільній прес-конференції у Гельсінкі президент США Дональд Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним.

Трамп, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.