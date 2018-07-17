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Це була держзрада: американські політики "накинулися" на Трампа через зустріч з Путіним

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Заяви та поведінку очільника Білого дому Дональда Трампа під час прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним розкритикували не лише опоненти лідера США, а й його прихильники.

Як пише The Guardian, нищівний коментар щодо зустрічі Путіна і Трампа у Гельсінкі дав республіканський сенатор Джон Маккейн, назвавши спільну прес-конференцію двох президентів "ганьбою та приниженням для глави Білого дому". 

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Із Маккейном погоджуються спікер Палати представників Пол Раян та її екс-спікер Ньют Гінгріч, який назвав поведінку Трампа у Гельсінкі "найсерйознішою помилкою його президентства".

Президент Трамп повинен пояснити свої заяви щодо нашої розвідки та Путіна. Це найсерйозніша помилка його президентства і вона повинна бути виправлена негайно,
– зазначив Гінгріч.

А Джон Бреннан, глава ЦРУ за президентства Барака Обами, заявив, що дії Трампа "виходять за межі держзради", і закликав республіканців засудити його поведінку.

"Виступ Дональда Трампа на прес-конференції в Гельсінкі виходить за всякі рамки особливо тяжких посадових злочинів. Це було не що інше, як зрада. Коментарі Трампа не лише абсолютно ідіотські, він просто в кишені у Путіна. Республіканські патріоти, де ж ви???" – обурився Бреннан у Twitter.

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Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.

Під час зустрічі глава Білого дому зазначив, що він підняв питання про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року, однак жодних звинувачень на адресу Путіна з уст Трампа так і не пролунало.

Автор: Єгор Скоріна
Теги: Новини США Дональд Трамп Новини політики Новини Росії Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Вибори у США
Джерело: 24 канал
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