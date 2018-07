Це була держзрада: американські політики "накинулися" на Трампа через зустріч з Путіним

Як пише The Guardian, нищівний коментар щодо зустрічі Путіна і Трампа у Гельсінкі дав республіканський сенатор Джон Маккейн, назвавши спільну прес-конференцію двох президентів "ганьбою та приниженням для глави Білого дому".

Читайте також: Трамп відповів на критику після зустрічі з Путіним

Із Маккейном погоджуються спікер Палати представників Пол Раян та її екс-спікер Ньют Гінгріч, який назвав поведінку Трампа у Гельсінкі "найсерйознішою помилкою його президентства".

Президент Трамп повинен пояснити свої заяви щодо нашої розвідки та Путіна. Це найсерйозніша помилка його президентства і вона повинна бути виправлена негайно,

– зазначив Гінгріч.

А Джон Бреннан, глава ЦРУ за президентства Барака Обами, заявив, що дії Трампа "виходять за межі держзради", і закликав республіканців засудити його поведінку.

"Виступ Дональда Трампа на прес-конференції в Гельсінкі виходить за всякі рамки особливо тяжких посадових злочинів. Це було не що інше, як зрада. Коментарі Трампа не лише абсолютно ідіотські, він просто в кишені у Путіна. Республіканські патріоти, де ж ви???" – обурився Бреннан у Twitter.

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you???